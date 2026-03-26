Đoàn UBND TP.HCM tuyên dương 125 gương Cán bộ Đoàn xuất sắc, Chi đoàn tiêu biểu 26/03/2026 14:56

(PLO)- Ban Thường vụ Đoàn UBND TP.HCM tuyên dương 125 gương Cán bộ Đoàn xuất sắc “Sao Tháng Ba” và Chi đoàn tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 26-3, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP.HCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình tuyên dương Cán bộ Đoàn xuất sắc “Sao Tháng Ba”, Chi đoàn tiêu biểu năm 2026. Đồng thời, đơn vị khai mạc Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2026.

Đây là các hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn của tuổi trẻ UBND TP.

Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương Cán bộ Đoàn xuất sắc “Sao Tháng Ba” và Chi đoàn tiêu biểu năm 2026. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, biểu dương những thành tích của 125 gương Cán bộ Đoàn xuất sắc, Chi đoàn tiêu biểu Đoàn UBND TP năm 2026 đạt được thời gian qua.

Đó là những tấm gương điển hình có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện và công tác. Các cá nhân tích cực, nhiệt tình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả.

Đối với các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP đề nghị mỗi đoàn viên không ngừng rèn luyện cả đức lẫn tài. Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, biểu dương 125 gương Cán bộ Đoàn xuất sắc, Chi đoàn tiêu biểu Đoàn UBND TP năm 2026. Ảnh: BTC

“Tôi hy vọng các đồng chí sẽ là nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, xung kích đi đầu trong thực hiện 9 nghị quyết chiến lược mà Bộ Chính trị đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị hưởng ứng thực hiện chủ đề công tác năm 2026 của TP”, ông Giang nói.

Đối với Đoàn UBND TP, ông Giang cho rằng cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dấn thân, kế thừa những thành quả đạt được.

Đơn vị cần đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 của TP; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát huy vai trò của đảng viên trẻ.

Anh Biện Tuấn Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, trao khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Chi đoàn tiêu biểu năm 2026. Ảnh: BTC

Anh Biện Tuấn Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, đề nghị các tập thể, cá nhân được tuyên dương tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích dấn thân. Các đơn vị cần tổ chức các phong trào sôi nổi, đồng hành, chăm lo, giáo dục đoàn viên, thanh niên, trở thành những cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu.

Đồng thời, tuổi trẻ đơn vị phát huy phong trào 3 trách nhiệm và thi đua 4 nhất, đi đầu tham gia cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Trần Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đoàn UBND TP.HCM, trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ Đoàn xuất sắc “Sao tháng ba” năm 2026. Ảnh: BTC

Sau chương trình tuyên dương, 95 cán bộ Đoàn sẽ tham gia Hội trại Tập huấn cán bộ Đoàn UBND TP trong 2 ngày 26 và 27-3. Hội trại được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm Tháng Thanh niên năm 2026.

Cụ thể là chương trình tuyên dương Cán bộ Đoàn xuất sắc – “Sao Tháng Ba” và Chi đoàn tiêu biểu năm 2026 được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2026 tại phường Sài Gòn, xã Đất Đỏ và xã Phước Hải.

Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2026 tại xã Đất Đỏ. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức thực hiện Lễ ra mắt và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý I năm 2026 tại xã Đất Đỏ. Đồng thời phát động hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” tại Khu căn cứ Minh Đạm.

Đoàn UBND TP cũng tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại xã Phước Hải. Các hoạt động khác gồm: Họp mặt cán bộ cơ quan Đoàn – Đoàn UBND TP qua các thời kỳ; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP gặp gỡ cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2026.