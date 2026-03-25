Tôn vinh 19 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 25/03/2026 23:08

(PLO)- Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tôn vinh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng.

Tối 25-3, lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tôn vinh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống trọng dụng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: XUÂN TÙNG

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tài năng trẻ, càng mang ý nghĩa chiến lược.

Ông Nghị đánh giá cao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức gần 30 năm qua, đã góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh cá nhân xuất sắc mà còn tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo trong thanh niên cả nước.

“Trong năm 2025, từ 145 hồ sơ đề cử của 37 đơn vị, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng. Đây là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam”- ông Nghị khẳng định.

Ca sĩ Hoà Minzy nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: XUÂN TÙNG

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hằng năm cho thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh, thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của mùa giải năm 2025 là chất lượng hồ sơ cao, nhiều gương mặt có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết, các tiêu chí xét chọn năm nay tập trung vào những lĩnh vực đột phá chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh thành tích cá nhân, Hội đồng đặc biệt chú trọng các sáng kiến, công trình có khả năng ứng dụng thực tiễn, tạo giá trị mới cho xã hội, cũng như phẩm chất bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khả năng truyền cảm hứng của các gương mặt được vinh danh.

Chương trình cũng khắc họa nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những người trẻ dấn thân, cống hiến trên nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, kinh doanh, văn hóa nghệ thuật đến quốc phòng, an ninh và hoạt động xã hội.

Lễ trao giải khép lại với sự xuất hiện của 19 gương mặt tiêu biểu và triển vọng năm 2025 – những “đại sứ” lan tỏa tinh thần trí tuệ, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc tới hàng triệu thanh niên Việt Nam.