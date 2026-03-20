Hòa Minzy, Đình Bắc vào danh sách 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 20/03/2026 19:56

(PLO)- Ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc là hai trong số 10 cá nhân xuất sắc được Ban Bí thư Trung ương Đoàn vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 – những cá nhân xuất sắc đại diện cho thế hệ trẻ trên nhiều lĩnh vực.

Danh sách tiêu biểu năm nay ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật trong lao động, nghiên cứu khoa học, học tập, quốc phòng – an ninh, thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc là hai đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Ở lĩnh vực lao động sản xuất, anh Nguyễn Chí Đông được ghi nhận với các nền tảng dữ liệu lớn, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng và góp phần tiết kiệm chi phí công nghệ.

Trong khi đó, nhà khoa học Phạm Anh Tuấn gây ấn tượng với hàng chục công bố quốc tế, nằm trong nhóm 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Lĩnh vực học tập vinh danh Lê Kiến Thành với Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 cùng nhiều thành tích nổi bật. Ở mảng nghiên cứu, Đặng Thị Lệ Hằng sở hữu nhiều công bố khoa học và bằng sáng chế giá trị.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, anh Phạm Chí Nhu đưa doanh nghiệp thời trang Việt tăng trưởng mạnh, mở rộng ra thị trường quốc tế. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh ghi nhận đóng góp của Đoàn Văn Chí và Trần Quốc Khánh với nhiều thành tích trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ở lĩnh vực hoạt động xã hội, Mùa A Thi được vinh danh nhờ hành động kịp thời cứu dân khỏi nguy cơ lũ quét, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.

Bên cạnh đó, 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 cũng được lựa chọn, là những nhân tố giàu tiềm năng trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, quốc phòng – an ninh, thể thao và văn hóa nghệ thuật.

Theo Trung ương Đoàn, quá trình xét chọn được thực hiện qua nhiều vòng, với việc thẩm định chặt chẽ hồ sơ, đảm bảo khách quan, minh bạch. Các đề cử đều có lý lịch rõ ràng, thành tích được xác minh, không phát sinh khiếu nại.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào tối 25-3 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngoài bằng khen và kỷ niệm chương, các cá nhân được vinh danh sẽ nhận phần thưởng tiền mặt và tham gia chuỗi hoạt động tri ân, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao.