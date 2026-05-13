Sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 13/05/2026 06:01

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Chính phủ coi sự phối hợp với MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết” để mọi quyết sách mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận.

Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội ngày 12-5 đã ghi nhận nhiều phát biểu tâm huyết từ đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội mở ra một giai đoạn mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: MTTQ

Kinh tế tăng trưởng mạnh - nền tảng vững chắc cho đoàn kết

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã báo cáo với đại hội bức tranh kinh tế - xã hội sáng sủa của đất nước. Năm 2025, GDP tăng trưởng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới. Đà tăng trưởng được duy trì vững chắc sang quý I-2026 với GDP đạt 7,83%, trong đó thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc báo cáo tại Đại hội. Ảnh: MTTQ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam, thể hiện qua năm lĩnh vực trọng yếu. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” đã hoàn thành trước hạn gần năm năm bốn tháng - một minh chứng sinh động cho sức mạnh phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân.

Nhìn về phía trước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ coi sự phối hợp với MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết” để mọi quyết sách mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp đó chính là chìa khóa chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: MTTQ

Quốc hội và Mặt trận: Tư duy lập pháp phải vì sự phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị, tập hợp trên 51 triệu ý kiến của nhân dân phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và tham gia xây dựng 159 luật cùng nhiều nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay là 99,7%, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và hơn 72.000 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhìn sang nhiệm kỳ mới, phó chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội - “thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân”. Bà cũng nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị: Phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển; từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh. Ảnh: MTTQ

Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo

Tham luận tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM, cho biết MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết.

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, TP đã ban hành 23 chính sách an sinh sau khi sáp nhập thành chính quyền hai cấp, theo nguyên tắc chọn mức thụ hưởng cao nhất từ ba địa phương hợp nhất.

Nhiều chính sách mang tính nhân văn sâu sắc đã được triển khai: Trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến 18 tuổi, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 đến 75 tuổi.

TP đang hướng tới miễn phí vé xe buýt cho toàn dân và mở rộng BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên. Đặc biệt, TP.HCM triển khai để 100% phó bí thư thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên MTTQ cùng cấp - không chỉ là giải pháp tổ chức mà còn là cam kết “muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân”.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: MTTQ

Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, khẳng định cộng đồng kiều bào là cầu nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam - châu Âu.

Riêng trong đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn năm 2025, cộng đồng người Việt tại châu Âu đã quyên góp hàng chục tỉ đồng.

Ông kiến nghị đổi mới phương thức kết nối kiều bào theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương để thu hút trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho đất nước.

Một điểm mới quan trọng ông đề xuất là nghiên cứu xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.