Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI 08/05/2026 21:29

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào các văn kiện Đại hội; lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình và luôn vì cả nước, cùng cả nước.

Chiều 8-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố với Đoàn đại biểu TP tham dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trưởng Đoàn đại biểu TP tham dự Đại hội cùng các lãnh đạo TP và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ với đoàn đại biểu. Ảnh: QUANG THẾ

Theo báo cáo, Đoàn đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gồm 90 đại biểu, đại diện cho các giới, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên. Trong đó có nhiều đại biểu tiêu biểu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chức sắc tôn giáo, doanh nhân, nhân sĩ trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân TP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xoay quanh việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò trí thức, tôn giáo, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp trong sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội; đồng thời lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình và luôn vì cả nước, cùng cả nước.

TS Lương Bạch Vân nêu ý kiến tại buổi gặp gỡ. Ảnh: QUANG THẾ

Thay mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thường trực Thành ủy là những nội dung quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Thành phố đối với công tác Mặt trận và hoạt động của Đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thường trực Thành ủy. Ảnh: QUANG THẾ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định đoàn đại biểu sẽ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế Đại hội, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm sau buổi gặp gỡ. Ảnh: QUANG THẾ

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh người cán bộ Mặt trận TP.HCM bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa tình; đồng thời chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp nhiều sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn từ Thành phố để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới.

Với sự quan tâm, động viên và giao nhiệm vụ của lãnh đạo TP, Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đại hội và tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.