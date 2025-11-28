Chùm ảnh: Những nghĩa cử cao đẹp trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I

Chùm ảnh: Những nghĩa cử cao đẹp trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I

BẢO PHƯƠNG - LÊ ÁNH

(PLO)- Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I, các đại biểu đã cùng tham gia những chương trình an sinh xã hội tại ba khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM trước đây.

dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-5.JPG
Sáng 28-11, trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu dự Đại hội đã tham gia các chương trình an sinh xã hội tại các phường thuộc ba khu vực: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM cũ. ﻿Trong ảnh: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao học bổng cho học sinh, sinh viên tại phường Sài Gòn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-6.JPG
Trong chương trình an sinh xã hội tại phường Sài Gòn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao tặng hai xe máy, 50 phần quà đến các hộ dân và 20 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng. ﻿Trong ảnh: Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng hai xe máy cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Sài Gòn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-4.JPG
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quà cho hộ khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-2.JPG
Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, khẳng định mỗi phần quà, suất học bổng, phương tiện sinh kế được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP dành cho người dân. “Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ này, cùng với ý chí và nghị lực của chính mình, các hộ gia đình sẽ có thêm động lực, vững tin vào cuộc sống, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”- ông Hải nói. ﻿Trong ảnh: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-7.jpg
Tại khu vực Bình Dương cũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình an sinh xã hội tại lớp học tình thương phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-9.jpg
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-10.jpg
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-11.jpg
Đoàn đại biểu thăm, tặng quà tại lớp học tình thương phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-8.jpg
Theo ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, mỗi phần quà được trao là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc ta, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân, trong đó có người dân phường Bình Dương nói riêng và người dân TP.HCM nói chung. Ảnh: LÊ ÁNH
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-12.jpg
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-13.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng kinh phí sửa chữa một căn nhà và xây mới một căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình, trao tặng năm xe đạp cho các em học sinh, trao tặng 50 phần quà hỗ trợ cho công nhân với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng. Ảnh: LÊ ÁNH
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-16.jpg
Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và các đại biểu đã cùng dự lễ bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn tại phường Bà Rịa. ẢnH: MTTQTPHCM
dai-hoi-dai-bieu-mttq-tp-hcm-lan-i-15.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc khẳng định việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TP, đã trích Quỹ Vì người nghèo TP với số tiền gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại bảy phường, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu.

Những phần kinh phí này sẽ được trao bảng tượng trưng tại Đại hội cho 32 xã, phường, đặc khu.

BẢO PHƯƠNG
LÊ ÁNH
