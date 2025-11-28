Chùm ảnh: Những nghĩa cử cao đẹp trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TP, đã trích Quỹ Vì người nghèo TP với số tiền gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại bảy phường, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu.

Những phần kinh phí này sẽ được trao bảng tượng trưng tại Đại hội cho 32 xã, phường, đặc khu.