Chùm ảnh: Những nghĩa cử cao đẹp trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I

(PLO)- Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần I, các đại biểu đã cùng tham gia những chương trình an sinh xã hội tại ba khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM trước đây.
Đoàn đại biểu thăm, tặng quà tại lớp học tình thương phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng kinh phí sửa chữa một căn nhà và xây mới một căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình, trao tặng năm xe đạp cho các em học sinh, trao tặng 50 phần quà hỗ trợ cho công nhân với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng. Ảnh: LÊ ÁNH
Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TP, đã trích Quỹ Vì người nghèo TP với số tiền gần 34 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại bảy phường, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu.
Những phần kinh phí này sẽ được trao bảng tượng trưng tại Đại hội cho 32 xã, phường, đặc khu.