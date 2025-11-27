880 đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I 27/11/2025 16:53

(PLO)- Đến nay công tác tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I cơ bản đã hoàn thành, dự kiến diễn ra cả ngày 29 và sáng 30-11 với sự tham dự của 880 đại biểu.

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình công nhận các tổ chức thành viên và hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết đến nay công tác tổ chức Đại hội cơ bản đã hoàn thành.

Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người (số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau).

Ban Thường trực Ủy ban có 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029); Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người (bằng số lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029), tại Đại hội hiệp thương 6 người; đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại hội dự kiến diễn ra cả ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, với sự tham dự dự kiến của 880 đại biểu (500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời).

Trước thềm Đại hội, ngày 28-11, các đại biểu chính thức của Đại hội dự Lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ ở các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cảm ơn các đại biểu đã tham dự hội nghị với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và tình cảm cho công tác Mặt trận.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định trong bối cảnh TP đang khẩn trương chuẩn bị đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vẫn luôn thể hiện tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”, tích cực tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổ chức vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời phối hợp sửa chữa trường học, trạm y tế; hỗ trợ cây trồng, con giống… giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Song song đó, TP.HCM cũng tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó triều cường; thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và người từ 65 đến 75 tuổi chưa được hưởng các chính sách khác… Theo ông Nguyễn Phước Lộc, chính sách này khẳng định sự quan tâm của chính quyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống.

Từ những nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong hoạt động cứu trợ và các chính sách chăm lo cho nhân dân, ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội.

Ông nhấn mạnh, MTTQ tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều đảm bảo đồng bộ 3 chính sách gồm chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi toàn thể đại biểu, các tổ chức thành viên và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng 6 tổ chức được công nhận là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG