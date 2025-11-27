880 đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần I

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.
Hội nghị nhằm thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình công nhận các tổ chức thành viên và hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết đến nay công tác tổ chức Đại hội cơ bản đã hoàn thành.
Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người (số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau).
Ban Thường trực Ủy ban có 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029); Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người (bằng số lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029), tại Đại hội hiệp thương 6 người; đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.
Đại hội dự kiến diễn ra cả ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, với sự tham dự dự kiến của 880 đại biểu (500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời).
Trước thềm Đại hội, ngày 28-11, các đại biểu chính thức của Đại hội dự Lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ ở các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cảm ơn các đại biểu đã tham dự hội nghị với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và tình cảm cho công tác Mặt trận.
Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định trong bối cảnh TP đang khẩn trương chuẩn bị đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vẫn luôn thể hiện tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”, tích cực tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổ chức vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời phối hợp sửa chữa trường học, trạm y tế; hỗ trợ cây trồng, con giống… giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Song song đó, TP.HCM cũng tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó triều cường; thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và người từ 65 đến 75 tuổi chưa được hưởng các chính sách khác… Theo ông Nguyễn Phước Lộc, chính sách này khẳng định sự quan tâm của chính quyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống.
Từ những nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong hoạt động cứu trợ và các chính sách chăm lo cho nhân dân, ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội.
Ông nhấn mạnh, MTTQ tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều đảm bảo đồng bộ 3 chính sách gồm chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.
Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi toàn thể đại biểu, các tổ chức thành viên và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công nhận 6 tổ chức làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất thông qua danh sách 6 tổ chức hội đủ điều kiện được công nhận là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, gồm 2 hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và 4 hội quần chúng. Cùng với đó, thông qua danh sách người đứng đầu các tổ chức hội.
Hai tổ chức do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: Hội Luật gia TP.HCM, do bà Ung Thị Xuân Hương làm Chủ tịch; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Chủ tịch.
Bốn hội quần chúng gồm: Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM, Chủ tịch là Thiếu tướng Đào Công Danh.
CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM, Chủ nhiệm là ông Dương Quan Hà.
Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Chủ tịch là ông Lê Văn Thu.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch ông Nguyễn Ngọc Hòa.
Như vậy, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có 26 tổ chức thành viên trực thuộc.