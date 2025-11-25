TP.HCM tổng lực hỗ trợ đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống 25/11/2025 16:36

(PLO)- Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, TP.HCM ưu tiên chuyển ngay hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và túi thuốc gia đình đến vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngày 25-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện các đơn vị thông tin về công tác hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khẩn trương hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết tính đến ngày 24-11, TP đã tiếp nhận 38.961 lượt ủng hộ với số tiền hơn 268,3 tỉ đồng. Đến sáng 25-11, đã tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 288,5 tỉ đồng.

Theo đó, TP.HCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại với số tiền 190,6 tỉ đồng và đã chuyển 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 288,5 tỉ đồng.

Về công tác hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, ngay trong đêm 21-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm Trưởng đoàn đã lên đường đến tỉnh Khánh Hòa để trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ, xuất quân chi viện.

Lãnh đạo TP.HCM trao bảng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ, ngày 22-11. Ảnh: MTTQTPHCM

Trước mắt TP.HCM đã hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố của TP. Vận hành bốn bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Ngoài ra, TP.HCM đã phối hợp lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vận chuyển hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu; cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình; đảm lực lượng từ 30 đến 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ; điều động phương tiện và 300 nhân lực tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão.

Hiện 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút. Huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa 33 trường học bị hư hại, giúp sớm ổn định việc dạy và học.

Về thông tin liên lạc, Sở KH&CN đã phối hợp làm đầu mối với các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông để hỗ trợ sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát sóng, đảm bảo thông tin cho công tác chỉ đạo và cứu hộ.

TP.HCM cũng cử 150 tình nguyện viên lực lượng Thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành Đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường TP.HCM trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm bếp ăn dã chiến tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MTTQTPHCM

Hỗ trợ trong điều kiện cao nhất của TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời tri ân đến các tầng lớp nhân dân TP đã có nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ đồng bào vùng lũ trong thời khắc khó khăn nhất.

Theo ông, chính những đóng góp thầm lặng của người dân TP đã tạo nên nguồn sức mạnh đặc biệt, góp phần xây dựng một “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng nghĩa tình, sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, các cơ quan thông tấn, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể… đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để triển khai công tác hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Ông nhấn mạnh việc giúp đỡ luôn phải trên tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất, sát điều kiện thực tế nhất và đảm bảo trong điều kiện cao nhất của TP.HCM. Hiện TP đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa triển khai sáu trọng điểm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, ưu tiên là chuyển ngay hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và túi thuốc gia đình đến vùng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức bếp ăn miễn phí, cung cấp suất cơm nóng hằng ngày cho bà con và toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ khôi phục hệ thống trạm phát sóng viễn thông và sửa chữa, chỉnh trang, duy tu các công trình trường học, trạm y tế với tổng hỗ trợ khoảng 200 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các ngành, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục các trạm viễn thông. Giao Thành đoàn TP.HCM chủ trì, phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ sửa chữa trường học và trạm y tế.

Giao giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ xây dựng các công trình, đồng thời vận chuyển hàng hoá ra kịp thời giúp đồng bào vùng lũ.

Ông cũng giao Sở Y tế TPHCM tham gia khám sức khỏe, đánh giá mô hình, bệnh tật để tăng cường bác sĩ chuyên khoa phù hợp, hỗ trợ ngành y tế các địa phương sớm ổn định, nhất là trong phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu bảo đảm cung ứng hàng hóa từ đầu cầu TP.HCM và các nơi đến các khu vực bị ảnh hưởng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.