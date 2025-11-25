TPHCM: Xuyên đêm gói hàng cứu trợ bà con vùng mưa lũ 25/11/2025 06:41

Khuya ngày 24-11, theo ghi nhận của PLO, hàng chục sinh viên, tình nguyện viên và người dân tất bật bốc xếp hàng hóa lên xe. Không có ai phân công, cũng chẳng ai giám sát, mọi người tự nguyện góp sức, biến khoảng sân rộng thành một “trạm hậu cần” khẩn trương, mang nhu yếu phẩm đến với bà con vùng mưa lũ.

‘Mất hết rồi con ơi…’

Tại số 10-12 Hoàng Việt (phường Tân Sơn Nhất), Nguyễn Vũ Quốc Trường, sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định, đã làm tình nguyện nơi đây từ ngày 21-11. Suốt những ngày qua, Trường gần như “ăn ngủ” tại đây, chỉ về nhà thay đồ rồi quay lại.

Hàng chục tình nguyện viên tất bật vận chuyển hàng cứu trợ trong đêm tại số 10-12 Hoàng Việt (phường Tân Sơn Nhất). Ảnh: HN

Ăn nằm tại điểm cứu trợ, Trường chỉ mong góp sức vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng mưa lũ, bởi chính gia đình em ở Bình Thuận cũng từng chịu ảnh hưởng lũ, nhưng may mắn không quá nặng. Trường ánh lên niềm hạnh phúc: “Lúc đó, em còn liên lạc được với ba mẹ là mừng lắm rồi”.

Khác với Trường, Phúc (24 tuổi, quê Đắk Lắk) miệt mài phân loại từng thùng nhu yếu phẩm, chỉ mong hàng cứu trợ sớm về được đến quê mình.

Phúc kể, nhà em nằm ngay gần tâm lũ. Từ khuya 19-11, nước dâng rất nhanh, sóng điện thoại, điện lưới và mọi kênh liên lạc đều bị cắt. Suốt nhiều ngày liền, Phúc không thể gọi về nhà dù chỉ một lần.

Các tình nguyện viên tiếp cho nhau. Ảnh: HN

Trong khoảng thời gian ấy, Phúc thấp thỏm từng giờ. Thế nhưng, Phúc không dám gọi liên tục vì sợ sẽ nghe phải tin dữ. Chỉ khi đọc báo thấy tình hình quê nhà tạm ổn, Phúc mới dần lấy lại bình tĩnh để thử liên lạc lại. Đến sáng Chủ nhật, tín hiệu chập chờn xuất hiện. Gọi được về nhà, Phúc nghe ba mẹ nghẹn lại: “Mất hết rồi con ơi…”.

Gia đình Phúc theo nghề nuôi tôm ở Phú Yên gần 10 năm, trước đó làm nghề đi biển nhưng quá vất vả nên chuyển hướng để mong ổn định hơn. Vậy mà trận lũ lần này cuốn sạch cả nhà cửa lẫn vuông tôm.

Phúc vừa đóng học phí chương trình thạc sĩ ngành Sinh thái học. Khi nghe tin lũ về, Phúc từng nghĩ đến việc nghỉ học để lo cho gia đình. Nhưng rồi nhớ lời ba mẹ động viên, em quyết định tiếp tục. Với Phúc, sau tất cả, điều còn lại quan trọng nhất chính là niềm tin ba mẹ đã nói: “Còn người là còn làm lại được”.

Hơn 500 tô bánh canh hỗ trợ nhóm thanh niên tình nguyện

Vừa dứt câu chuyện, Phúc quay sang hỏi: “Hôm nay tụi em được cô nấu bánh canh, chị ở lại ăn với tụi em không?”. Bước sang vỉa hè đối diện, tôi nghe giọng: “Đói chưa con, ăn tô bánh canh cho ấm bụng nè…”.

Đó là bà Dương Thị Hằng (61 tuổi, quê Củ Chi), người phụ nữ dáng nhỏ đang thoăn thoắt xếp từng tô bánh canh cho nhóm tình nguyện viên ăn vội giữa lúc sắp xếp hàng cứu trợ. Mới gắn bó với gian bếp bốn tháng, nhưng việc gì bà cũng nhận, chẳng nề hà.

Bà Hằng tất bật làm bánh canh hỗ trợ tình nguyện viên ăn khuya. Ảnh: HN

Bà kể, dưới quê bán hàng chung với đứa cháu, cũng là cậu thanh niên đang đứng bếp phía sau rồi bùi ngùi nói: “Nó nói muốn lên nấu bữa bánh canh cho mấy đứa tình nguyện rồi tôi theo phụ một tay luôn”.

Bà Hằng chẳng có người thân nào trong vùng lũ, nhưng bà thương bà con chạy lũ và thương cả những bạn trẻ đang ngày đêm góp sức vì miền Trung.

Chồng bà Hằng bị tai biến từ năm 2012, nằm một chỗ đến nay. Ngày trước, chồng bà chạy xe ôm ở bệnh viện Củ Chi, cũng đủ đắp đổi.

Bao năm qua, mọi việc trong nhà từ cơm nước đến thuốc men đều do một tay bà gánh vác. Con trai lớn sống cùng bà cũng gặp biến cố hôn nhân nên để lại hai đứa nhỏ cho bà chăm sóc.

“Hồi đó ổng nuôi tôi. Giờ tôi nuôi ổng với mấy đứa nhỏ” - bà Hằng nghẹn ngào nói.

Vậy mà khi nghe đứa cháu rủ lên thành phố nấu nồi bánh canh cho nhóm tình nguyện viên, bà chỉ kịp dặn hai cháu nội ở nhà phụ trông ông rồi khăn gói đi ngay. “Cực mấy cũng ráng. Miễn làm được chút gì để bà con đỡ khổ…” - bà Hằng vội nói.

Ít ai biết, nồi bánh canh mà bà Hằng đang sẻ chia cũng là kết quả công sức của Nguyễn Hoàng Khắc Huy (32 tuổi, quê Củ Chi). Hơn 500 tô bánh canh hôm nay được Huy nấu sẵn, hoàn toàn miễn phí.

Huy đã chuẩn bị nguyên liệu từ 6 giờ sáng để kịp chiều hỗ trợ tình nguyện viên. Ảnh: HN

Từ 6 giờ sáng, Huy đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, vận chuyển và sắp xếp bàn ghế. Sau hơn hai tiếng di chuyển từ quê lên TP.HCM, Huy đã chuẩn bị bát đũa, nước chấm để kịp đón người dân và tình nguyện viên lúc 16 giờ, dù trên đường gặp kẹt xe.

Huy hiện có năm chi nhánh bán bánh canh trên địa bàn TP.HCM, nhưng hôm nay anh tạm nghỉ một chi nhánh để trực tiếp góp tay phục vụ mọi người. Anh Huy theo nghề bán bánh canh mới 10 tháng nay.

Một lần tình cờ thử món bánh canh của bạn, Huy bén duyên, sáng tạo công thức riêng và tạo nên món ăn ai nếm cũng khen. Nhìn người dân ăn, Huy chỉ mỉm cười: “Miễn họ no bụng cứu trợ là được”.

Hàng chục tình nguyện viên ăn bánh canh tiếp sức. Ảnh: HN

Dù nhiều tuyến đường TP.HCM đã thưa bóng người, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ vẫn sáng đèn giữa đêm khuya.

Ánh sáng hắt lên những bao gạo, thùng mì, chai nước… cùng những đôi tay không ngừng di chuyển, khẩn trương nhưng ấm áp, như thắp sáng cả góc phố.

Đã hơn 23 giờ 30 phút tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu), hàng chục tình nguyện viên vẫn miệt mài truyền tay nhau hàng cứu trợ để gửi kịp đến bà con vùng mưa lũ.

Tình nguyện viên xếp hàng bắt đầu vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: HN

﻿ Đã 23 giờ 45 phút, tình nguyện viên vẫn tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: HN

Tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (202, Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu), những bàn tay trải dài khắp nơi, đều chung một thông điệp: Chia sẻ khó khăn, tiếp sức kịp thời cho bà con vùng mưa lũ. Họ cùng khuân vác, buộc dây, dán nhãn, để từng món quà được chuyển đi nhanh nhất, kịp thời nhất.