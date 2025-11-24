SASCO hỗ trợ đồng bào miền Trung 150 triệu đồng thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM 24/11/2025 10:49

(PLO)- SASCO đã đồng hành cùng Báo Pháp Luật TP.HCM , gửi 150 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt và mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sáng 24-11, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã đến trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, trao 150 triệu đồng gửi đến bà con vùng bão lũ miền Trung.

Thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện SASCO trao 150 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền Trung. Ảnh: THUẬN VĂN

Những ngày qua, miền Trung lại oằn mình trong lũ dữ. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền Trung chìm trong biển nước. Nhà cửa hư hại, bà con phải chạy lũ trong cảnh trắng tay, đau thương nối tiếp mất mát, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua tập thể người lao động SASCO duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai bão lũ, trao học bổng tiếp sức đến trường, xây cầu giao thông nông thôn…

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn, trân trọng ghi nhận sự đồng hành của SASCO đối với chương trình hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: THUẬN VĂN

Việc SASCO tiếp tục đồng hành cùng Báo Pháp Luật TP.HCM trong đợt hỗ trợ lần này thêm một lần nữa khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc chung tay vì cộng đồng, góp phần sẻ chia khó khăn với bà con miền Trung lúc hoạn nạn.

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung, bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ, cho biết SASCO luôn gắn mục tiêu phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng - một nét văn hóa được duy trì từ ngày đầu thành lập.

Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ SASCO. Ảnh: THUẬN VĂN

“Thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM, SASCO mong muốn gửi đến bà con vùng lũ một phần đóng góp nhỏ, với hy vọng người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - bà Trâm chia sẻ.

Bà Trâm cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, công ty còn triển khai nhiều chương trình hướng đến môi trường như trồng cây xanh tại Đà Lạt, trồng rừng ngập mặn ở Bến Tre và nhiều sáng kiến khác.

Đây không phải những hoạt động phong trào mà là chiến lược lâu dài, gắn với phát triển bền vững, trách nhiệm cộng đồng, xã hội và môi trường, song song với mục tiêu phát triển kinh tế, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong định hướng của SASCO.

Ông Lê Minh Cường,Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn và trân trọng ghi nhận tấm lòng chia sẻ của SASCO. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiếp lời, ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến SASCO vì đã có sự sẻ chia rất kịp thời, ý nghĩa với chương trình hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“Những thiệt hại nặng nề trong những ngày qua không chỉ là con số về tài sản, mà còn là những tổn thương lớn về tinh thần đối với người dân. Vì vậy, sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, trong đó có SASCO là vô cùng đáng quý. Đó không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn giúp bà con cảm thấy luôn có cộng đồng đồng hành” - ông Minh Cường chia sẻ.