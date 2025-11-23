TP.HCM: Xuyên đêm gom quà cứu trợ miền Trung

TP.HCM: Xuyên đêm gom quà cứu trợ miền Trung

TRẦN MINH

(PLO)- Cán bộ, người dân TP.HCM thức trắng phân loại quần áo, gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm ngay trong đêm để kịp thời gửi đến đồng bào miền Trung.

Tối 22 và xuyên đêm đến rạng sáng 23-11, tại các trụ sở phường, văn phòng ấp trên địa bàn TP.HCM, người dân đến gửi những món quà nhỏ nhưng chứa chan nghĩa tình như áo ấm, thùng mì, vài ký gạo... Ai ai cũng chung một tâm niệm: “Thương miền Trung quá, giúp được gì thì giúp”.

Trong không khí khẩn trương hướng về vùng lũ, tấm lòng của người dân TP.HCM lại một lần nữa được thấy rõ bằng những hành động đơn sơ mà ấm áp nhất.

Đèn vẫn sáng, tấm lòng vẫn thức cùng đồng bào vùng lũ. Ảnh: TRẦN MINH

Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, mong bà con ngoài đó đỡ khổ!

Theo ghi nhận của PV lúc 23 giờ 55 ngày 22-11, tại trụ sở UBMTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi dừng xe, chậm rãi bưng xuống hai túi quần áo được gấp gọn cùng nhiều nhu yếu phẩm.

Bà H cười ngại ngùng: “Tôi gom đồ của cả nhà, còn mới lắm. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, mong bà con ngoài đó đỡ khổ. Tôi coi tin tức mà xót ruột quá”. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Nguyễn Thị Phú Lợi chia sẻ: “Khi hay tin kêu gọi hàng cứu trợ đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung, tôi cùng các chị em khu phố liền gom góp quần áo, mì tôm, gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Mỗi người góp một chút, có người mang chăn cũ, có người vài gói mì, nhưng tất cả đều muốn gửi đi chút hơi ấm đến bà con. Chúng tôi đến điểm tập kết, cùng phân loại, xếp từng thùng thật gọn để kịp chuyến xe ra miền Trung. Dù đã khuya, ai nấy cũng hăng hái, cảm thấy rất vui khi được góp phần san sẻ khó khăn với bà con".

Cả phường thức đêm, gom gói nhu yếu phẩm gửi miền Trung. Ảnh: TRẦN MINH

Bên trong sân, không khí gấp gáp. Người trẻ phân loại áo ấm, người trung niên dán nhãn ghi rõ “mì”, “gạo”, “sữa”. Một nhóm đoàn viên thanh niên phụ sắp xếp hàng cứu trợ.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận (áo xanh). Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, bày tỏ: “Chúng tôi luôn phát huy truyền thống TP nghĩa tình - vì cả nước, cùng cả nước. Khi nhận được lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, toàn phường lập tức phát động đợt tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Tối qua và rạng sáng nay, cán bộ, đoàn viên, người dân làm việc xuyên đêm, phân loại từng thùng mì, từng túi quần áo.

Ai cũng tất bật, ai cũng dồn hết tâm sức, có người tay lấm mồ hôi, mắt đỏ hoe vì mệt nhưng vẫn nở nụ cười. Nhìn cảnh ấy, tôi cảm nhận rõ nghĩa tình của người dân TP.HCM".

Do bận việc suốt sáng, nhiều người dân chỉ có thể tranh thủ buổi tối để soạn đồ, gom quần áo, gạo, mì tôm gửi đến bà con vùng lũ.

Dòng người đến gần sáng vẫn không ngớt

Ở Văn phòng ấp 18-19-21 xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, gần 1 giờ sáng, người đến vẫn còn đông. Trước sân, những thùng nước, thùng mì và chăn ấm được chất đầy một góc.

Gần 1 giờ sáng, ánh đèn trụ sở Văn phòng ấp 18-19-21 vẫn sáng, mọi người vẫn dồn hết tâm sức phân loại nhu yếu phẩm, mong gửi chút ấm áp đến bà con miền Trung.
Chị Nguyễn Lê Thảo Nhi vừa đi làm về đã vội mang quần áo mới, túi gạo đến phường nhờ chuyển đến đồng bào vùng lũ lụt.

Tay xách nách mang quần áo, túi gạo đến ủng hộ, chị Nguyễn Lê Thảo Nhi chia sẻ: “Hôm nay em về tới nhà đã hơn 10 giờ khuya, nhưng khi hay tin xã kêu gọi ủng hộ miền Trung, em gom đồ, gom nhu yếu phẩm chở ra gửi liền. Thấy bà con ngoài đó còn lũ lụt, nhà cửa ngập sâu, lòng em đau xót quá. Góp được gì thì góp, dù chỉ là mấy gói mì hay mấy bộ quần áo mới, nhưng ít ra cũng là chút hơi ấm gửi đến họ".

Chị Dương Thị Thu Hiền vừa đi làm về đã vội vàng gom quần áo mới, nước suối, mì tôm… để kịp chuyến xe đầu tiên chở ra miền Trung.

Chị Dương Thị Thu Hiền kể: “Tôi thì vừa đi làm về, cũng đã khuya, nhưng khi hay tin tại điểm tập kết ở ấp vẫn sáng đèn, mọi người xuyên đêm soạn đồ gửi đồng bào miền Trung, tôi không thể đứng yên".

Chị vội gom quần áo mới, nước suối, mì tôm…, rồi mang đến trụ sở ấp và cùng cán bộ, người dân phân loại, đóng gói từng thùng để kịp chuyến xe đầu tiên. "Dù mệt sau một ngày làm việc, nhìn mọi người tất bật mà ấm lòng lắm" - chị Hiền nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, cho biết để hỗ trợ đồng bào bị mưa lũ, Mặt trận xã đã công khai các điểm tiếp nhận, số điện thoại và địa chỉ để người dân dễ dàng ủng hộ.

"Ngay từ đêm qua, nhiều người dân đã chuẩn bị nhu yếu phẩm xuyên đêm, gửi đến các điểm tiếp nhận. Sáng nay, chúng tôi đã tiếp nhận thêm hàng hóa từ trường học và đang phối hợp với người dân để vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tổng hợp hàng hóa chuyển về Mặt trận thành phố. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật hình ảnh hoạt động phát quà để mọi người theo dõi tiến độ hỗ trợ" - bà Châu nói.

Đoàn thanh niên xã Vĩnh Lộc, TP.HCM luôn túc trực xuyên đêm, sẵn sàng xung kích giúp đỡ người dân.

Bạn Phạm Nguyễn Anh Thư, Bí thư Chi đoàn ấp 19, xã Vĩnh Lộc, chia sẻ: "Đoàn thanh niên tụi em luôn túc trực xuyên đêm, sẵn sàng xung kích giúp đỡ người dân. Ai có việc gì thì làm nấy, đảm bảo mọi người nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Nhiều người đi làm về muộn, khoảng 11-12 giờ đêm nên chúng em phải có mặt giúp gửi đồ kịp thời, để mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận tiện nhất".

Tại điểm tiếp nhận Văn phòng ấp 6C (cũ) - Ấp 72 xã Vĩnh Lộc, TP.HCM mặc dù trời đã khuya nhưng những người dân tranh thủ đi làm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ấm áp tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM được thông báo trong ngày, vậy mà chỉ vài giờ sau, nhiều điểm tiếp nhận đã chật kín. Người dân kéo đến hết lượt này đến lượt khác. Có người vừa tan ca tối, tay vẫn dính dầu nhớt, chạy vội đến gửi túi gạo. Có nhóm gia đình dẫn cả con nhỏ đến, vừa đóng góp vừa dạy con về sự sẻ chia.

Trong ánh đèn của các văn phòng ấp, phường, từng chiếc thùng được buộc dây chắc chắn, từng bao quần áo được đóng gọn gàng. Không ai than mệt. Không ai hỏi giờ. Mỗi người chỉ lo: “Liệu bà con ngoài đó đã đủ ấm chưa?”.

Trong dòng người đến ủng hộ, có người khá giả, có người còn khó khăn, nhưng tất cả đều chung một điều: Một miếng khi đói bằng một gói khi no!

Từng việc làm của người dân thành phố hướng về đồng bào mình trong đêm 22 - rạng sáng 23-11 đã khắc hoạ trọn vẹn tinh thần “TP.HCM - thành phố nghĩa tình.

Miền Trung còn mưa, còn gió, còn gian nan. Nhưng hàng trăm đôi tay, hàng ngàn tấm lòng từ TP.HCM đang chạm đến nơi ấy - bằng tất cả sự ấm áp và yêu thương mà thành phố này luôn mang trong mình.

