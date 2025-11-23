150 tình nguyện viên TP.HCM lên đường cứu trợ người dân vùng mưa lũ Khánh Hòa 23/11/2025 18:35

(PLO)- 150 tình nguyện viên TP.HCM đã nhận nhiệm vụ, chuẩn bị lên đường hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, dọn dẹp và tiếp tế hàng cứu trợ bà con vùng mưa lũ tại Khánh Hòa.

Ngày 23-11, Thành Đoàn TP.HCM đã gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi gặp mặt, anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM đã động viên tinh thần các tình nguyện viên trước giờ lên đường, đồng thời gửi lời chúc đoàn hành quân an toàn, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ.

Anh mong muốn các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên TP, mang đến cho người dân vùng lũ những tình cảm ấm áp và sự hỗ trợ thiết thực.

Tình nguyện viên được tập huấn trước khi lên đường cứu trợ. Ảnh: HN

“Mỗi hành động đẹp, mỗi món quà được gửi trao sẽ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Trước giờ xuất phát, đại diện Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM đã triển khai các nội dung tổ chức đội hình, lưu ý tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng khi tham gia hỗ trợ tại địa phương.

Các chuyên gia cũng tiến hành tập huấn nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các tình nguyện viên.

Được biết, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Khánh Hòa gồm 150 người, trong đó có: 50 thanh niên thuộc đội hình tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và y tế; 20 huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 80 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn TP.HCM cùng lực lượng Câu lạc bộ xe địa hình tham gia vận chuyển, tiếp tế lương thực và hàng hóa.

Người dân tập trung phân loại hàng hóa, nhu yếu phẩm để gửi đến bà con vùng mưa lũ. Ảnh: HN

Theo kế hoạch, đội hình sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực còn bị chia cắt; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ như dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sửa chữa phương tiện hư hỏng.

Bên cạnh đó, đội còn đảm nhiệm việc tiếp nhận, phân bổ và trao hàng hóa cứu trợ từ TP.HCM chuyển đến tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.