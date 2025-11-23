TP.HCM hỗ trợ bếp ăn, tham gia khắc phục các công trình hư hỏng sau lũ cho Khánh Hoà 23/11/2025 17:30

(PLO)- Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh cho người dân cũng được TP.HCM triển khai hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hoà sau cơn lũ vừa qua.

Ngày 23-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn công tác của TP.HCM đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ dọn dẹp sau lũ tại Khánh Hoà.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên công nhân Môi trường đô thị TP.HCM đang hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra và động viên các tình nguyện viên tham gia bếp ăn dã chiến tại điểm Trường Đại học Nha Trang, đang cung cấp suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

TPHCM hỗ trợ nhiều xe lấy rác cùng công nhân hỗ trợ Khánh Hoà dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của tỉnh theo tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TP.HCM.

TP.HCM huy động lực lượng để tham gia cùng với các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa khắc phục các công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hại, xử lý nước ô nhiễm…

Các đơn vị phối hợp với ngành viễn thông khôi phục nhanh các trạm phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt.

Đồng thời, tập trung khảo sát, sửa chữa tất cả các trạm y tế, khẩn trương sửa chữa trường học bị hư hại, bảo đảm cơ sở vật chất cho học sinh đủ điều kiện trở lại lớp.

Hàng chục ngàn suất ăn mỗi ngày cũng được TP.HCM hỗ trợ cho bà con, nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Trong ảnh: Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (áo xanh) kiểm tra các suất ăn.

Việc điều phối các hoạt động hỗ trợ và phân bổ nguồn lực theo kết quả khảo sát nhu cầu thực tế, bảo đảm nguyên tắc tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, đạt hiệu quả cao nhất.

Trước mắt, TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng, cùng các trọng điểm: 4 bếp ăn cung cấp 24 ngàn suất/ngày/2 bữa; 50 ngàn túi quà thiết yếu gồm thực phẩm, nước uống, quần áo; 10 ngàn túi thuốc gia đình; 10 ngàn áo phao; 150 tấn hàng hóa; bảo đảm 30-50 bác sĩ thường xuyên, hằng ngày tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Cơm nóng được vận chuyển đến bà con nhân dân tại các vùng bị thiệt hại nặng nề.

TPHCM giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa toàn bộ trường học bị hư hại; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông; cử 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và hàng chục nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra.

Thành phố cũng cử 200 tình nguyện viên của lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; cử 200 tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP.HCM trợ giúp các nội dung nêu trên.