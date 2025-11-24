TP.HCM chi viện y tế, gửi hàng nghìn túi thuốc đến vùng mưa lũ miền Trung 24/11/2025 11:56

(PLO)- Nhiều y, bác sĩ các bệnh viện ở TP.HCM lên đường chi viện y tế, vận chuyển hàng nghìn túi hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ ở miền Trung.

Ngày 24-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin đoàn công tác của bệnh viện phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM đã lên đường tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đoàn Công tác Bệnh viện Chợ Rẫy bao gồm 6 y, bác sĩ các khoa Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Hồi sức tích cực, Phẫu thuật Gây mê hồi sức…

Bệnh viện Chợ Rẫy bước đầu chuyển 500 túi thuốc gia đình ra miền Trung. Ảnh: BVCC

Từ ngày 24-11 đến 28-11, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt, cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời đoàn cũng chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Dự kiến bước đầu, ngày 25-11, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình (mỗi túi gồm các thuốc không kê đơn và vật tư thiết yếu) đến địa phương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện y tế cho miền Trung.

Trước đó, ngày 23-11, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã chuẩn bị 1.000 túi thuốc gia đình để gửi đến bà con vùng mưa lũ ở miền Trung.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu. Các bệnh viện trên địa bàn TP tích cực triển khai vận động túi thuốc gia đình nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại các vùng bị cô lập, thiếu thốn nguồn lực y tế.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn.

Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào việc cử các tổ khám chữa bệnh cơ động có thể di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám bệnh, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: SYT

Ngày 22-11, 38 bác sĩ của các bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã đến tỉnh Khánh Hòa tham gia khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và tại cộng đồng nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh.

Nhiều bệnh viện tại TP.HCM cũng tích cực triển khai chương trình vận động túi thuốc gia đình nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn.

Mỗi túi thuốc gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấn phòng chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Mục tiêu của ngành y tế TP.HCM là trao gửi càng nhiều túi thuốc đến tay người dân vùng lũ càng tốt, giúp họ có thể tự xử trí các bệnh thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh và giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương đang bị quá tải.