Lâm Đồng: Đưa kịp bé gái 5 tháng tuổi trong lũ dữ tại Cát Tiên 2 đi cấp cứu 22/11/2025 11:02

(PLO)- Bé gái 5 tháng tuổi sốt cao bị cô lập khi nước lũ dâng cao tại xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) đã được cứu hộ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sáng 22-11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan kịp thời đưa một bé gái 5 tháng tuổi bị ho, sốt cao ra khỏi vùng nước lũ xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng cứu hộ đưa gia đình cùng bé gái 5 tháng tuổi ra khỏi vùng lũ lụt tại xã Cát Tiên 2 vào tối 21-11.

Trước đó đêm 21-11, do mưa lớn cộng với thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn nên nước sông Đồng Nai trên địa bàn xã Cát Tiên 2 dâng nhanh, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu vực.

Trong đó tại thôn 3, xã Cát Tiên 2, một gia đình có bé gái 5 tháng tuổi đang sốt cao cần được đưa ra khỏi điểm lũ cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo của người dân về trường hợp khẩn cấp, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã phối hợp cùng dân quân Ban CHQS xã Cát Tiên 2 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 657 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7) ứng cứu khẩn trương.

Các lực lượng dùng xuồng cao tốc ứng cứu người dân bị ngập lụt tại xã Cát Tiên 2 trong đêm.

Sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng sử dụng ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, đưa cháu bé cùng bố mẹ ra khỏi vùng bị cô lập.

Ngay khi đến nơi an toàn, bộ phận y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe cháu bé đã cơ bản ổn định.