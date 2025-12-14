Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Cần xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động 14/12/2025 14:27

(PLO)- Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động, dựa trên sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục.

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và đối tác tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế.

Chương trình là hoạt động thiết thực triển khai các nội dung của Lễ phát động chương trình Tiếp cận y tế toàn diện năm 2024, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã triển khai khám bệnh, sàng lọc bệnh bằng công nghệ cho hơn 2.000 người dân trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nhiều công nghệ y tế mới được giới thiệu tới người dân. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với mọi người dân

Phát biểu tại lễ mít tinh, TS.BS. Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường, cần có sự dấn thân của lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thế hệ y bác sĩ trẻ.

Từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Y tế năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát động Chương trình Tiếp cận y tế toàn diện, coi đây không chỉ là một phong trào mà là một chiến lược hành động cụ thể nhằm ứng dụng công nghệ, phá vỡ rào cản, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với mọi người dân, nhất là tại các khu vực khó khăn.

Theo TS.BS. Hà Anh Đức, nếu chăm sóc sức khỏe là sứ mệnh cốt lõi của ngành y tế, thì đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại những giải pháp đột phá cho người bệnh.

Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa khối nghiên cứu – đào tạo và các doanh nghiệp dược phẩm, công nghệ y tế hàng đầu.

TS.BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố hợp tác chiến lược, chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ-HUST.

Trung tâm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái nuôi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và phát triển các giải pháp kỹ thuật số, góp phần giải quyết những thách thức y tế cấp bách tại Việt Nam.

TS.BS. Hà Anh Đức cho biết, các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho chiến lược phát triển ngành y tế trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Rút ngắn khoảng cách giữa tuyến địa phương và tuyến trung ương

"Khi một trạm y tế xã vùng sâu có thể tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến cuối; khi một bác sĩ trẻ tại huyện có thể kết nối tức thì với chuyên gia đầu ngành; khi dữ liệu sức khỏe người dân được số hóa, phân tích và sử dụng hiệu quả cho phòng bệnh, dự báo dịch… Đó chính là lúc chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân tại mọi miền của Tổ quốc"- TS.BS. Hà Anh Đức nói.

Thực tiễn triển khai tại một số địa phương như Bắc Ninh và Hưng Yên cho thấy, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số được ứng dụng hiệu quả, năng lực y tế tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt.

Qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa tuyến địa phương và tuyến trung ương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

Các đại biểu tham quan các trưng bày công nghệ trong y tế. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ở Bắc Ninh, mô hình Y tế thông minh đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi ngay tại tuyến huyện, giúp giảm thời gian chẩn đoán và nâng cao năng lực chuyên môn cho bác sĩ tuyến cơ sở thông qua hệ thống hội chẩn từ xa.

Còn tại Hưng Yên, mô hình Y tế thông minh tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật, qua đó giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý sức khỏe cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân Việt Nam được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động, dựa trên sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa.