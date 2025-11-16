Y tế cơ sở: Nền tảng hướng tới miễn viện phí toàn dân 16/11/2025 14:30

(PLO)- Theo đại biểu Trần Khánh Thu, y tế cơ sở chính là nền tảng triển khai thực hiện chủ trương đến năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần một năm, hướng đến miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế năm 2030.

Tiếp tục chương trình làm việc, từ 17-11 đến 21-11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến đời sống người dân.

Ngay trong sáng thứ 2 (17-11), các đại biểu sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về ba nội dung. Cụ thể, dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khoẻ điện tử để quản lý sức khoẻ theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế...

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khoẻ điện tử để quản lý sức khoẻ theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Đến năm 2026, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khoẻ...

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cũng đưa ra chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,78. Đồng thời, nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản miễn viện phí toàn dân, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chế độ dinh dưỡng cho người dân, nhất là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế dễ bị tổn thương…

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên). Ảnh: QH

Góp ý vào nội dung này, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) nhìn nhận nhiệm kỳ qua, việc phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt được kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ. Đặc biệt, an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong đó hệ thống y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển rất tích cực, chất lượng được nâng lên và kiểm soát tốt tất cả các dịch bệnh. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19 vai trò, vị thế y tế của Việt Nam đã được các nước trên thế giới và Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Để thực hiện chủ trương đến năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần một năm, hướng đến miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế năm 2030, bà Thu cho rằng y tế cơ sở chính là nền tảng triển khai.

“Việc đầu tư cho y tế cơ sở cần có trọng tâm, trọng điểm chính. Các trạm y tế, các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản và các trạm y tế cần được đầu tư, nâng cấp… để đảm bảo vai trò là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân” – đại biểu Khánh Thu nói và cho rằng một yếu tố quan trọng nữa là đảm bảo chủ động trong phòng bệnh, khám chữa bệnh miễn phí.

Từ yêu cầu nêu trên, nữ đại biểu đoàn Hưng Yên đề nghị cần củng cố hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế tại các địa phương sau khi sắp xếp phải thống nhất một mô hình quản lý và cơ cấu.

Cạnh đó, trạm y tế cũng phải đảm bảo được năng lực khám, sàng lọc sức khỏe cho nhân dân địa phương; bảo đảm nguồn lực, kinh phí, ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ ngay trong năm 2026...

Trong chiều 17-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi, bổ sung.