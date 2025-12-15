Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 105 người nhập viện và điều trị 15/12/2025 10:09

(PLO)- Quảng Ngãi ghi nhận 105 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân. Các điểm kinh doanh đã bị tạm ngưng để điều tra.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc bánh mì Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, theo thống kê mới nhất, đến tối 14-12 có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

Cụ thể, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi đang điều trị 17 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 19 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tiếp nhận 69 trường hợp, trong đó 37 bệnh nhân đang điều trị nội trú, 32 bệnh nhân đã khám xong và được cho xuất viện.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa (giữa) đề nghị các bệnh viện tích cực điều trị để bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị. Đồng thời đề nghị các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tập trung nhân lực, thuốc men, theo dõi sát tình trạng sức khỏe để người bệnh sớm hồi phục.

Như PLO thông tin, những ngày vừa qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu… nên đến các bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Qua khai báo với cơ quan chức năng, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy bánh mì Hồng Vân trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11-12 đến sáng 13-12.

Một trong những điểm bán bánh mì Hồng Vân.

Các điểm bán bánh mì Hồng Vân được bệnh nhân xác nhận gồm các quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng thuộc phường Cẩm Thành) và một số điểm bán khác trên địa bàn.

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ ngày 11-12, trường hợp đầu tiên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao.

Sau đó, số người có biểu hiện tương tự ngày càng tăng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; không có hồ sơ khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên. Các sản phẩm chả sử dụng làm nhân bánh mì cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Đáng chú ý, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều kiện vệ sinh tại đây không bảo đảm, khu vực chế biến không tuân thủ nguyên tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.