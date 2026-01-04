Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 6 người nghi ngộ độc, một trẻ tử vong 04/01/2026 16:25

(PLO)- Một bé tử vong và nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng dưa hấu, sữa chua, sữa tươi thanh trùng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn. Vụ việc khiến nhiều người trong một gia đình nhập viện cấp cứu, trong đó một trường hợp tử vong ngoại viện.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu sau khi ăn dưa hấu, sữa chua và sữa tươi thanh trùng. Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tập trung cứu chữa người bệnh. Đồng thời, cơ quan chức năng cần khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Cục cũng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng. Các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 38 của Thủ tướng.

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. (Ảnh: Trang TTĐT xã Mường Giôn)

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 31-12-2025, tại một hộ dân ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, 6 người trong gia đình ăn hoa quả và sữa chua. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ba trẻ nhỏ có triệu chứng ngộ độc và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi, một bé 3 tuổi đã tử vong.

Rạng sáng 1-1, ba người lớn còn lại trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi bệnh viện điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Mường Giôn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. UBND xã chỉ đạo trạm y tế theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân và hỗ trợ gia đình lo thủ tục cần thiết. Công an xã Mường Giôn đã bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.