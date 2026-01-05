Đề nghị tránh cứng nhắc tiêu chí hộ nghèo để người khó khăn được hỗ trợ khám chữa bệnh 05/01/2026 10:15

(PLO)- Cử tri cho rằng còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên chưa được hỗ trợ khám chữa bệnh theo diện bảo trợ xã hội.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Tháp có ý kiến phản ánh hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh thuộc diện bảo trợ xã hội chủ yếu đang áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên chưa được xem xét hỗ trợ.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, không quá cứng nhắc khi xác định tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo.

Theo cử tri tỉnh Đồng Tháp, vẫn còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, do đó chưa được xem xét hỗ trợ khám chữa bệnh theo diện bảo trợ xã hội. Ảnh minh hoạ: TT

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết nhằm khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHYT, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách cụ thể.

Trong đó có Nghị định 146/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Nghị định 75/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo các quy định này, mức đóng và hỗ trợ đóng BHYT đã được xác định rõ cho nhiều nhóm đối tượng, bao gồm người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cũng như các hộ nông - lâm - ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

"Đối với kiến nghị của cử tri về việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ BHYT khi khám chữa bệnh, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi các quy định liên quan, nhằm bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", bà Lan nêu rõ.

Cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết theo quy định tại Nghị định 188/2025, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND tỉnh, thành có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu, cũng như quyết định hỗ trợ đối với các đối tượng chưa được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.