Đẩy mạnh ứng dụng HTA trong quản lý và chi trả y tế 14/12/2025 17:00

(PLO)- Hội nghị Quốc tế Đánh giá Công nghệ Y tế (HTA) lần thứ III quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung thảo luận việc ứng dụng HTA và dữ liệu số nhằm nâng cao hiệu quả chi trả, đấu thầu, sử dụng ngân sách và hướng tới hệ thống y tế minh bạch, bền vững.

Hơn 30 chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị Quốc tế Đánh giá Công nghệ Y tế (Health Technology Assessment – HTA) lần thứ III, diễn ra trong hai ngày 13 và 14-12 tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam hiện không thiếu dữ liệu y tế, với các nguồn từ hệ thống giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng chăm sóc sức khỏe số. Tuy nhiên, thách thức lớn là khả năng kết nối, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu để chuyển hóa thành bằng chứng tin cậy phục vụ hoạch định chính sách.

Theo Thứ trưởng, HTA cùng với chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch, tối ưu hóa chi phí và lấy người bệnh làm trung tâm. HTA ngày càng đóng vai trò then chốt trong xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị y tế, đàm phán giá, đấu thầu tập trung và thiết kế các cơ chế chi trả mới.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết dữ liệu giám định bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh là nguồn đầu vào quan trọng cho phân tích HTA, song việc khai thác dữ liệu đời thực còn gặp rào cản về khung pháp lý, chuẩn mã hóa và chất lượng thông tin lâm sàng.

Theo ThS. Nguyễn Trường Nam (Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia), đến năm 2025, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối hệ thống giám định bảo hiểm y tế; bệnh án điện tử được triển khai tại 881/1.645 bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử tại 34 địa phương với hơn 24,4 triệu hồ sơ. Hội nghị cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cơ sở dữ liệu HTA và các mô hình chi trả theo giá trị từ Thái Lan, Nga và Đan Mạch.

Hội nghị HTA lần III gồm các phiên toàn thể, chuyên đề, diễn đàn khoa học trẻ và khu vực poster nghiên cứu, tập trung vào HTA cấp bệnh viện, đánh giá thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong y tế. Sự kiện do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp với Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam tổ chức.