Bệnh viện Trung ương Cần Thơ lần đầu tiên điều trị nang giả tụy bằng kỹ thuật đặt stent LAMS 09/12/2025 14:51

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần đầu điều trị nang giả tụy lớn bằng kỹ thuật đặt stent LAMS qua nội soi siêu âm, mở ra cơ hội can thiệp ít xâm lấn cho bệnh nhân các tỉnh miền Tây.

Ngày 9-12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công 1 trường hợp nang giả tụy lớn bằng kỹ thuật nội soi siêu âm đặt stent LAMS dẫn lưu vào dạ dày – lần đầu tiên được triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh nhân nam PTN (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng bụng chướng nhẹ, đau khắp bụng, nôn ói và tiêu lỏng. Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy kéo dài nhiều năm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận khối tổn thương dạng nang dịch cạnh tụy sau dạ dày, nhiều quai ruột non giãn và ứ dịch. Bệnh nhân được nhập khoa Ngoại Tổng quát điều trị nội khoa, nâng tổng trạng và đánh giá tình trạng nang.

Ngày 25-11, nội soi siêu âm cho thấy bệnh nhân có nang giả tụy vùng đuôi tụy, sát thành dạ dày phù hợp cho kỹ thuật dẫn lưu.

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, ngày 3-12 ê-kíp bác sĩ thực hiện đặt stent LAMS dưới hướng dẫn siêu âm nội soi. Nang kích thước khoảng 9 x 11 cm. Bác sĩ dùng kim 19G chọc nang, đặt dây dẫn, mở thành nang và đưa stent LAMS vào tạo đường thông giữa nang và dạ dày. Dịch trong nang được dẫn lưu ra ngoài.

Các bác sĩ nội soi cho bệnh nhân, đặt stent LAMS dẫn lưu nang giả tụy.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị xuất viện. Ảnh: BVCC

Đến sáng, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, bụng mềm, giảm đau và đang được theo dõi tại khoa Ngoại Tổng hợp, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết nang giả tụy thường xuất hiện sau viêm tụy cấp hoặc mạn. Nếu không điều trị kịp, nang có thể gây nhiễm trùng, chảy máu, tắc ruột, tắc ống mật hoặc vỡ vào ổ bụng.

Điều trị chủ yếu là dẫn lưu, trong đó dẫn lưu trong được ưu tiên nhờ tỷ lệ tái phát thấp. Kỹ thuật đặt stent LAMS là phương pháp xâm lấn tối thiểu, thời gian hồi phục nhanh.

BSCKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi, cho biết nội soi siêu âm (EUS) giúp quan sát tổn thương độ phân giải cao và dẫn đường chính xác cho can thiệp. Việc ứng dụng stent LAMS cho phép dẫn lưu nhanh, an toàn và hiệu quả.

Thành công của ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện và mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cho bệnh nhân mắc bệnh lý tụy phức tạp tại khu vực các tỉnh miền Tây.