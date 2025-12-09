Phát hiện trẻ sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su, bị động vật cào 09/12/2025 15:01

(PLO)- Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, đã kịp thời sơ cứu, đưa bé sơ sinh bị bỏ rơi, vùi lấp trong lô cao su đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe an toàn.

Ngày 9-12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, cho biết đã kịp thời sơ cứu và chuyển tiếp một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đến Bệnh viện Nhi Gia Lai chăm sóc sức khỏe ổn định, an toàn.

Đồng thời, lấy lời khai đối với người chứng kiến, người có liên quan để xác minh nhân thân và nguyên nhân cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Công an xã Ia Mơ đã kịp thời sơ cứu, đưa cháu bé đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe, an toàn.

Trước đó, khoảng 21 ngày 8-12, một người dân trên địa bàn trình báo Công an xã Ia Mơ về việc phát hiện một bé sơ sinh đang bị vùi lấp tại khu vực đội sản xuất Ia Mơ (thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ).

Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ đã có mặt, hướng dẫn người dân sơ cứu ban đầu và liên hệ với Trạm Y tế xã Ia Mơ cử bác sĩ đến hiện trường sơ cấp cứu. Đồng thời, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức quyên góp tã, sữa chăm sóc cho em bé.

Thông tin ban đầu, bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn, cân nặng 3,2 kg, trán có vết xước nghi do động vật cào.

Sau khi được sơ cứu, Công an xã Ia Mơ đã huy động phương tiện đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhập viện và theo dõi sức khoẻ.

Hiện, sức khoẻ cháu bé đã ổn định.