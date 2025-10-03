Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây tiêu 03/10/2025 12:32

(PLO)- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây tiêu ở tỉnh Quảng Trị đã được bàn giao cho mẹ ruột sau khi có kết quả xét nghiệm ADN.

Ngày 3-10, ông Võ Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị xác nhận cháu bé bị bỏ rơi dưới gốc cây tiêu đã được mẹ ruột đến nhận lại.

Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây tiêu.

Mẹ của cháu bé là chị NTH (24 tuổi) đã đến UBND xã Cửa Tùng để làm các thủ tục xin nhận lại con sau ngày địa phương phát hiện và thông báo.

Theo lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, chị H trình bày do mâu thuẫn chuyện gia đình nên đã mang con bỏ dưới gốc cây tiêu rồi rời đi.

Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng cho biết thêm, để đảm bảo đúng quy định, địa phương đã tiến hành kiểm tra ADN và xác nhận chị H là mẹ, bà G là bà ngoại cháu.

Ngay sau khi có kết quả, chính quyền đã làm các thủ tục cần thiết để cháu bé được về với gia đình.

Trước đó, vào ngày 24-9, người dân xã Cửa Tùng phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong một tấm vải, bị bỏ rơi dưới gốc cây tiêu trong vườn nhà dân nên đã trình báo cơ quan chức năng.