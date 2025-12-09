Lấy búi tóc nặng nửa kg từ dạ dày bé gái 6 tuổi 09/12/2025 13:59

(PLO)- Toàn bộ dạ dày của bé gái chứa đầy tóc, người nhà cho biết bé thường bứt và ăn tóc.

Ngày 9-12, ê kíp khoa Ngoại phối hợp với khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiến hành phẫu thuật cho bé gái 6 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng.

Người nhà cho biết bé có thói quen bứt và ăn tóc. Kết quả siêu âm, thăm khám và nội soi gây mê cho thấy dạ dày bệnh nhi chứa đầy dị vật dạng tóc, chiếm kín toàn bộ khoang dạ dày.

Sau hội chẩn, ê kíp mổ mở dạ dày và lấy ra một búi tóc lớn, xoắn chặt, nặng khoảng 0,5 kg.

Theo bác sĩ Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại, đây là trường hợp liên quan hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh bứt và ăn tóc, thường gặp ở trẻ em gái giai đoạn trước tuổi đi học. Việc nuốt tóc kéo dài có thể dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày và nguy hiểm tính mạng.

Búi tóc khổng lồ chiếm toàn bộ dạ dày của bé gái.

Trường hợp này không phải cá biệt tại Quảng Ngãi. Tháng 3 năm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng từng phẫu thuật lấy búi tóc gần 1 kg trong dạ dày một bé gái 12 tuổi.

Theo y văn, chứng ăn tóc (trichophagia) là rối loạn ăn uống hiếm gặp, thường đi kèm hội chứng Rapunzel. Tóc không thể tiêu hóa, dần tích tụ tạo thành búi (bezoar), gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng ruột. Người mắc thường thuộc nhóm trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là các trường hợp rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu hoặc trichotillomania (rối loạn giật tóc).

Nguyên nhân có thể liên quan yếu tố tâm lý, thần kinh; một số trẻ ăn tóc như một hành vi tự trấn an khi căng thẳng. Thiếu vi chất như sắt, kẽm cũng có thể khiến trẻ có hành vi ăn các chất không phải thức ăn (pica).

Khi đã hình thành búi tóc lớn, phẫu thuật thường là giải pháp duy nhất. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phát hiện sớm thói quen ăn tóc ở trẻ để điều trị tâm lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.