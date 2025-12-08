Quảng Ngãi nằm trong nhóm 6 địa phương có mức tăng trưởng 2 con số 08/12/2025 15:14

(PLO)- Năm 2025, GRDP tỉnh Quảng Ngãi ước đạt gần 92,3 nghìn tỉ đồng, tăng 10,02%, nằm trong nhóm 6 địa phương có mức tăng trưởng hai con số.

Ngày 8-12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để xem xét các báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó là xem xét chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026...

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Năm 2025 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đồng thời là năm triển khai nhiều chủ trương, quyết sách có tính chất lịch sử, trong đó có sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh cũng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, thiên tai, dịch bệnh diễn ra dồn dập, song các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; mô hình chính quyền 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt.

Về kinh tế, GRDP tỉnh ước đạt gần 92,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,02%, nằm trong nhóm 6 địa phương có mức tăng trưởng hai con số. GRDP bình quân đầu người đạt 101,9 triệu đồng (tương đương 4.042 USD/người).

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt nhiều kết quả rõ nét; quốc phòng và an ninh được đảm bảo.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, đề xuất các giải pháp sát thực tiễn nhằm triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Đây là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vì vậy việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở cụ thể hóa mục tiêu nhiệm kỳ và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Ông Hồ Văn Niên đề nghị đại biểu căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương để tham gia góp ý, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc; đồng thời đưa ra các kiến nghị mang tính căn cơ, thiết thực để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025 - 2030.