Lần đầu tiên: Hiến tạng bố chết não cứu sống con trai 12/12/2025 09:02

(PLO)- Nén đau thương, người vợ là giáo viên mầm non quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Ngày 12-12, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca hiến tạng đặc biệt từ người bố chết não, hiến thận cứu con trai là ĐNK, sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc dân, bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến bố của K rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ của K - một giáo viên mầm non đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Ca ghép đối mặt với nhiều thách thức bởi không có sự chuẩn bị hay đánh giá người ghép từ trước vì hoàn cảnh gia đình K khó khăn, không nghĩ tới chuyện được ghép thận.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra - hai bố con có mức độ tương hợp miễn dịch tốt, giúp giảm nguy cơ thải ghép. Sau phẫu thuật, K trải qua tình trạng chậm chức năng thận ghép và phải lọc máu hỗ trợ gần hai tuần.

Đến ngày thứ 14, thận ghép bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu cải thiện, sức khỏe K dần hồi phục. Sau hơn hai tuần điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

Nén đau thương, người vợ quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai. Ảnh: BVCC

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng.

Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm cả nước thực hiện khoảng 1.000 ca ghép mô tạng. Tỉ lệ thành công các ca ghép, chất lượng sống và thời gian sống của bệnh nhân sau ghép ngang tầm các nước phát triển.

Số lượng người đăng ký hiến tạng trên cả nước ngày càng nhiều. Số ca hiến tạng chết não ngày càng gia tăng, với khoảng 230 ca, riêng năm 2024 ghi nhận 41 ca (nhiều hơn tổng ba năm trước đó cộng lại).

Trong tám tháng đầu năm 2025 có 50 ca hiến tạng từ người chết não.

Theo các chuyên gia, chi phí ghép tạng ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/3 so với thế giới, bằng 1/8 ở Thái Lan và bằng 1/24 ở Mỹ. Bộ Y tế đang triển khai nhiều chiến lược toàn diện nhằm phát triển lĩnh vực ghép tạng. Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hiến - ghép.