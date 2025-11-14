Lấy, ghép tạng thành công từ người hiến chết não đầu tiên ở ĐBSCL 14/11/2025 13:59

(PLO)- 1 người hiến chết não tại Cần Thơ đã giúp mang lại sự sống, ánh sáng cho 6 người khác đang chờ được ghép mô, tạng.

Ngày 14-11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương, đơn vị đã thực hiện lấy và vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để ghép cho các bệnh nhân đang chờ.

Trước đó, ngày 4-11, anh LMP (35 tuổi, quê Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và hội chẩn liên chuyên khoa, nhưng sau 8 ngày điều trị, tri giác không cải thiện, rơi vào mức thấp nhất, không còn khả năng cứu sống.

Khi được bác sĩ giải thích, gia đình anh P dù đau đớn tột cùng đã đưa ra quyết định hiến mô và tạng của anh để cứu những người khác đang chờ ghép.

Những chuyến xe chở tạng rời bệnh viện trong sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ.

Tập thể nhân viên y tế tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện phẫu thuật lấy tạng.

Ngay sau đó, bệnh viện báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời triển khai quy trình xác định chết não theo đúng quy định. Hội đồng chuyên môn được kích hoạt, các bác sĩ tập trung duy trì tình trạng tốt nhất cho các tạng. Công tác pháp lý liên quan đến người hiến chết não được thực hiện song song để chuẩn bị cho ca lấy tạng.

Một cuộc hội chẩn mở rộng giữa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương được tổ chức.

Sau khi thống nhất chuyên môn, thời điểm lấy tạng được ấn định vào lúc 10 giờ ngày 13-11. Hơn 40 nhân viên y tế của các đơn vị tham gia phối hợp chặt chẽ, đảm bảo từng khâu diễn ra chính xác.

Ca phẫu thuật lấy tạng được thực hiện theo đúng quy trình, lần lượt gồm tim, gan, thận và giác mạc. 5 cơ quan được lấy thành công đã nhanh chóng được vận chuyển đến các bệnh viện nhận ghép.

Trong đó, tim và 1 phần gan được vận chuyển ra Hà Nội ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; phần gan còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho 1 bệnh nhi.

1 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. 2 thận được giữ lại để ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Những chuyến xe cấp cứu chở tạng rời bệnh viện trong sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ, tiến thẳng ra sân bay để kịp thời gian vàng vận chuyển.

Chuyến bay của Vietnam Airlines mang tim và gan vượt hơn 2.000 km đến Hà Nội, đảm bảo kịp thời cho ca ghép. Tất cả diễn ra trong cuộc chạy đua với thời gian, nhưng cũng là hành trình thấm đẫm tinh thần nhân ái.

Hơn 40 nhân viên y tế nhiều bệnh viện tiến hành phẫu thuật lấy tạng từ người hiến.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau ghép, 5 bệnh nhân đều có diễn tiến tích cực; giác mạc đang trong giai đoạn chuẩn bị ghép. Bệnh viện đã hỗ trợ hậu sự và đưa tro cốt anh P về quê Sóc Trăng theo nguyện vọng gia đình, đồng thời gửi lời tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của thân nhân người hiến.

BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn bệnh viện, cho biết 2 thận được giữ lại đã được ghép thành công cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 15 và 16 của bệnh viện và là 2 ca ghép thận đầu tiên từ người hiến chết não được thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành công của ca hiến, ghép tạng lần này đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và ngành y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực ghép tạng, là nền tảng để bệnh viện hướng đến triển khai các kỹ thuật ghép gan, tim trong tương lai.