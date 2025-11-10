Con gái nén nước mắt hiến tạng cha cứu 7 người và kỳ tích ghép phổi đầu tiên phía Nam 10/11/2025 20:33

(PLO)- Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn thành kỳ tích ghép tạng trong ba ngày, nổi bật với ca ghép phổi đầu tiên phía Nam, mang lại cơ hội sống cho bảy bệnh nhân nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Ngày 10-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức buổi chia sẻ thông tin về hành trình thực hiện ghép tạng thành công cho bảy trường hợp, đặc biệt trong đó có ca ghép phổi đầu tiên của phía Nam được thực hiện tại đây.

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện ghép tạng thành công cho bảy trường hợp. Ảnh: BVCC

3 ngày chạy đua với 2 đợt hiến ghép tạng

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chỉ trong ba ngày (7 đến 9-11), tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc xuyên đêm, để thực hiện hai đợt hiến – ghép tạng, mang lại sự sống cho bảy người bệnh, gồm hai ca ghép tim, bốn ca ghép thận và một ca ghép phổi.

Trường hợp đầu tiên là người hiến nam 49 tuổi (TP.HCM), bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt. Sau khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tim, phổi, hai thận và hai giác mạc.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, đến rạng sáng 8-11, bốn ca ghép đã thành công, gồm một ca ghép tim, hai ca ghép thận và một ca ghép phổi. Hai giác mạc cũng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công.

Ngay sau đó, trong đêm 7-11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận nguồn tạng hiến thứ hai từ một người hiến 32 tuổi (khu vực Bà Rịa), bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Gia đình đồng ý hiến tim, phổi, gan và hai thận. Tạng được điều phối về nhiều bệnh viện trên cả nước. Tim và thận điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, gan chia đôi cho Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, phổi chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ê-kíp bác sĩ chạy đua với thời gian để ghép tạng. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ tiếp nhận và vận chuyển phổi ra Hà Nội do ê-kíp phẫu thuật từ Bệnh viện Phổi Trung ương không thể vào kịp.

Toàn bộ quá trình điều phối, vận chuyển tạng với sự tham gia của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Cảnh sát giao thông TP.HCM được thực hiện thần tốc, trong đó tim được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong 64 phút để kịp thời ghép cho bệnh nhân suy tim.

Theo BS Việt, khi bệnh nhân được đánh giá đủ điều kiện lấy hiến tạng, ê-kíp bắt đầu giành giật với thời gian, làm nhanh nhất có thể. Nhờ bốn đội Cảnh sát giao thông với 15 chiến sĩ dẫn đường đã vận chuyển tạng đến với bốn bệnh viện ở ba vùng đất nước trong thời gian nhanh nhất có thể.

“Thành công của hai đợt hiến – ghép tạng liên tiếp là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao, tinh thần tận tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế cả nước. Hơn hết, đó còn là sự lan tỏa sâu sắc của nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật” – BS Việt nói.

Giây phút mặc niệm trước khi thực hiện ca ghép phổi đầu tiên phía Nam. Ảnh: BVCC

Kỳ tích ca ghép phổi đầu tiên

Đặc biệt, ca ghép phổi kể trên là ca đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời cũng là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam – một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng.

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ bệnh nhân được chọn cho ca ghép phổi đầu tiên tại miền Nam là một người đàn ông (39 tuổi), bị xơ phổi nặng, gần như phải thở oxy suốt ngày tại nhà, ăn uống rất khó khăn, sức khỏe suy kiệt dần.

Khi có nguồn hiến phổi phù hợp, bệnh viện ngay lập tức huy động các chuyên khoa, đặc biệt là gây mê hồi sức, để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ca mổ.

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quá trình ghép phổi chia thành hai ê-kíp: Một ê-kíp phụ trách lấy và bảo quản phổi, ê-kíp còn lại phụ trách ghép. Việc lấy và bảo quản phổi đòi hỏi độ chính xác và kỹ thuật rất cao để đảm bảo tạng hiến còn nguyên vẹn, có thể ghép thành công cho người nhận.

Trong khi đó, ê-kíp ghép phổi phối hợp chặt chẽ với đội hồi sức, gây mê và các chuyên gia từ Hàn Quốc để đảm bảo bệnh nhân được an toàn tuyệt đối, đặc biệt vì bệnh nhân có tình trạng tăng áp phổi và rối loạn chức năng hô hấp nặng – yếu tố làm tăng nguy cơ trong phẫu thuật.

Ca ghép phổi đầu tiên diễn ra thành công. Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi sát sao và có tiến triển ổn định tại khoa Hồi sức.

Tạng hiến được điều phối về nhiều bệnh viện trên cả nước. Ảnh: BVCC

“Chúng tôi thực sự rất vui mừng, xúc động và tự hào vì đã bước qua cột mốc từ số 0 lên số 1. Đây là hành trình vô cùng khó khăn, vì ghép phổi là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất” – BS Bình chia sẻ.

Điều đặc biệt là ngay sau ca hiến ghép tạng kể trên, các bác sĩ nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng mới. Dù các bác sĩ đều rất mệt sau ca ghép phổi kéo dài nhưng khi nghe tin, ai cũng sẵn sàng xung phong tiếp tục làm việc.

Trường hợp người nhận tạng ban đầu không phù hợp nhưng rất may có bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi Trung ương tương thích. Ê-kíp di chuyển xuống Bà Rịa để lấy tạng, sau đó kịp thời vận chuyển ra Hà Nội cho Bệnh viện Phổi Trung ương, hoàn tất ca ghép phổi lúc 1 giờ sáng hôm sau.

“Hy vọng sau cột mốc này, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới những con số 2, số 3… và xa hơn nữa, để kỹ thuật ghép phổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày càng phát triển, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh hơn” – BS Bình nhấn mạnh.