Hi hữu: Bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón tay cái vào ổ khóa 19/12/2025 12:01

(PLO)- Bé trai 5 tuổi gặp tai nạn hi hữu khi tự đưa tay vào ổ khóa tại nhà và bị kẹt ngón tay cái vào ổ khóa.

Ngày 19-12, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn hi hữu ở trẻ em khi bị kẹt ngón tay vào ổ khóa.

Bệnh nhi là NMT (nam, 5 tuổi) gặp tai nạn lúc 17 giờ 45 phút ngày 18-12, khi tự đưa tay vào ổ khóa tại nhà và bị kẹt ngón cái tay trái.

Gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, trong tình trạng ngón cái tay trái dính chặt vào ổ khóa.

Bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón tay cái vào ổ khóa. Ảnh: BVCC

Ê-kíp can thiệp gồm BS CKII Đậu Thế Canh (BS Chỉnh hình Nhi), BS Gây mê Bùi Thị Nguyên Ái, kỹ thuật viên gây mê cùng các điều dưỡng dụng cụ phòng mổ.

Sau khi bệnh nhi được gây mê an toàn, ê-kíp đã trực tiếp phá ổ khóa để tháo rời khỏi ngón tay của bé. Rất may, ngón cái tay trái của bệnh nhi chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân và đã được bảo tồn thành công.

PGS.TS.BS Võ Quang Đình Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, cảnh báo trẻ nhỏ hiếu động, tò mò, nghịch ngợm nên rất dễ gặp các rủi ro tiềm ẩn. Các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các trường mẫu giáo cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đồng thời kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình và nhà trường nhằm phòng tránh những tai nạn tương tự.

Ê-kíp đã trực tiếp phá ổ khóa để tháo rời khỏi ngón tay của bé. Ảnh: BVCC

BS CKII Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, cho biết nơi đây từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, bu-lông, nhẫn, máy ép… Từ thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần thường xuyên kiểm tra ổ khóa, bản lề; sửa chữa hoặc thay thế ổ khóa khi bị kẹt, lỏng; đóng mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh; không để trẻ em nghịch ổ khóa; đồng thời giám sát, hướng dẫn và dạy trẻ về các nguy cơ kẹt tay tại ổ khóa, khe cửa, thang máy và những vị trí nguy hiểm khác.