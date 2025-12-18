Vụ sập giàn giáo tại Nhà tập luyện Phú Thọ: 1 nạn nhân bị đa chấn thương 18/12/2025 17:31

(PLO)- Vụ sập giàn giáo tại Nhà tập luyện Phú Thọ (TP.HCM) khiến 1 người tử vong, 1 người bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Liên quan vụ sập giàn giáo tại Nhà tập luyện Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Thọ, TP.HCM) vào tối 17-12 khiến 2 người thương vong, theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân là hai nam thanh niên 22 tuổi và 27 tuổi, đều bị rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đất trong lúc sửa thang máy.

Thời điểm xảy ra tai nạn ước chừng khoảng 21 giờ 30 ngày 17-12.

Khi ê-kíp cấp cứu 115 tiếp cận hiện trường, một nạn nhân đã hôn mê, ngưng tim – ngưng thở, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn. Khám ghi nhận đa chấn thương nặng vùng đầu – mặt, gồm lún sọ, vết thương hở vùng mặt, vỡ phức tạp xương hàm và xương gò má.

Nạn nhân được ghi nhận tử vong trước khi ê-kíp cấp cứu đến hiện trường do tai nạn lao động. Ê-kíp không tiến hành hồi sinh tim phổi mà giữ nguyên hiện trường, lập biên bản tử vong và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

1 nạn nhân vụ sập giàn giáo đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Còn nạn nhân 22 tuổi khi được ê-kíp tiếp cận hiện trường thì vẫn tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động tương đối ổn định. Khám ghi nhận nạn nhân đau cột sống thắt lưng, gãy kín cẳng chân trái, vết thương xay xát, chưa ghi nhận dấu hiệu thần kinh khu trú.

Nạn nhân được chẩn đoán theo dõi chấn thương đầu, đa chấn thương, gãy kín xương cẳng chân trái do tai nạn lao động. Ê-kíp xử trí ban đầu gồm cố định cột sống, nẹp chi tổn thương, giảm đau, truyền dịch, sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 17-12, một nhóm công nhân đang thi công trên giàn giáo trong Nhà ttập luyện Phú Thọ thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến nhóm công nhân ngã xuống dưới.

Hậu quả, một nam công nhân tử vong tại chỗ. Một số người khác bị thương, trong đó có một công nhân bị chấn thương nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn, đưa những người bị thương ra ngoài.

Xe của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt để chuyển người bị nạn vào bệnh viện. Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn để phục vụ điều tra, xử lý.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.