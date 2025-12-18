Sập giàn giáo tại Nhà tập luyện Phú Thọ, 1 người tử vong 18/12/2025 09:37

(PLO)- Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ sập giàn giáo tại Nhà tập luyện Phú Thọ khiến một người tử vong, một người bị thương.

Sáng 18-12, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong.

Vụ việc xảy ra tại công trình thi công trong Nhà tập luyện Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Thọ, TP.HCM). Bước đầu, vụ sập giàn giáo khiến một công nhân tử vong, một người khác bị thương nặng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-12, một nhóm công nhân đang thi công trên giàn giáo trong sân vận động thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến nhóm công nhân ngã xuống dưới.

Hậu quả, một nam công nhân tử vong tại chỗ. Một số người khác bị thương, trong đó có một công nhân bị chấn thương nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn, đưa những người bị thương ra ngoài.

Xe của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt để chuyển người bị nạn vào bệnh viện. Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn để phục vụ điều tra, xử lý.

Phía Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết đơn vị nhận được tin báo và đã điều xe cứu thương đến hiện trường.

Đơn vị ghi nhận một trường hợp tử vong và đã bàn giao cho công an xử lý. Một trường hợp khác bị đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái. Bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị kịp thời.

Đến 0 giờ ngày 18-12, thi thể nam công nhân tử vong được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.