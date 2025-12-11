Cử tri: Trạm y tế xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, nhân lực mỏng 11/12/2025 06:43

(PLO)- Cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh nhiều trạm y tế gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, cần được đầu tư nâng cấp.

Trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến phản ánh về việc hiện nay nhiều trạm y tế cấp xã gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Nhiều trạm xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp sau khi sắp xếp lại; trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu.

Cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở mỏng, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cho trạm y tế cấp xã, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.

Trạm y tế Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đang triển khai chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng nguồn vốn ADB nhằm hỗ trợ một số trạm y tế xã thuộc các tỉnh trong dự án nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế thiết yếu và đồng bộ.

Cùng với đó, Bộ Y tế đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình "Mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035", hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế dự phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.



Dự kiến có 34 tỉnh, thành trên cả nước được thụ hưởng, qua đó góp phần giải quyết tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ cho trạm y tế xã.

Cũng theo bà Lan, theo quy định pháp luật hiện hành, trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Việc quyết định đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã và UBND cấp tỉnh.