Mới: Trạm y tế có thể trực thuộc Sở Y tế, quyền hạn lớn hơn trước 07/10/2025 05:30

(PLO)- Dự thảo mới nhất Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trạm y tế có nhiều thay đổi so với dự thảo hồi tháng 5-2025.

Dự thảo mới nhất (9-2025) Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã mà Bộ Y tế đang xây dựng có nhiều điểm mới.

2 phương án về vị trí pháp lý

Về vị trí pháp lý của trạm y tế xã, dự thảo đề xuất 2 phương án.

Phương án 1, trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là UBND cấp xã).

Trạm y tế xã chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí của UBND cấp xã, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

Phương án 2, trạm y tế xã trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực, hoạt động chuyên môn, kinh phí của Sở Y tế tỉnh, thành phố, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND cấp xã.

Dự thảo mới nhất Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế có nhiều thay đổi so với dự thảo hồi tháng 5-2025. (Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG)

Dự thảo quy định trạm y tế xã có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với dự thảo được lấy ý kiến trước đó hồi tháng 5, dự thảo lần này đã thêm 1 phương án (dự thảo tháng 5 chỉ đề xuất trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã).

Về chức năng, trạm y tế xã có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu và phục hồi chức năng; chăm sóc bà mẹ và trẻ em; người cao tuổi; an toàn thực phẩm; bảo đảm thuốc, vaccine, thiết bị y tế cơ bản; dân số; bảo trợ xã hội và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Bỏ đề xuất trạm y tế thực hiện thủ thuật, phẫu thuật

Về nhiệm vụ, quyền hạn, dự thảo quy định trạm y tế xã tiếp tục các nhiệm vụ truyền thống như tiêm chủng, giám sát bệnh truyền nhiễm, phòng chống tệ nạn xã hội; theo dõi thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh; sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp thuốc, điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh bệnh mạn tính trên địa bàn; cung cấp dịch vụ về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc; cung cấp dịch vụ về dân số.

Đặc biệt, trạm y tế được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo phạm vi hoạt động chuyên môn của trạm y tế và theo quy định của pháp luật; được ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

Trạm y tế xã cũng có nhiệm vụ triển khai thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn; quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số phục vụ hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế theo quy định.

Đối với đặc khu và vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn không có bệnh viện, các địa phương căn cứ vào điều kiện, đặc điểm và năng lực của từng trạm y tế xã, trưởng trạm đề xuất với UBND cấp xã báo cáo Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định quy định cụ thể về công tác khám chữa bệnh nội trú và bố trí giường điều trị nội trú tại trạm.

Dự thảo hồi tháng 5 quy định trạm y tế xã hoạt động như "một bệnh viện thu nhỏ", được thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật; thực hiện việc mua, tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất, vật tư thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản. Tại dự thảo lần này, Bộ Y tế đã bỏ các đề xuất trên.

Về cơ cấu tổ chức, dự thảo quy định lãnh đạo trạm y tế xã gồm trưởng trạm và phó trưởng trạm, số lượng phó trưởng trạm thực hiện theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

Các tổ chức thuộc trạm y tế xã: (1) Văn phòng trạm; (2) khoa Phòng bệnh; (3) khoa khám bệnh hoặc Phòng khám đa khoa; (4) khoa Dược, Cận lâm sàng; (5) khoa Dân số, Bảo trợ xã hội; (6) các điểm trạm y tế.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trạm y tế xây dựng đề án vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xác định danh mục vị trí việc làm đối với các vị trí liên quan đến chức danh y tế, trạm y tế căn cứ danh mục vị trí việc làm dưới đây để làm cơ sở xác định, lựa chọn vị trí việc làm cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Bộ Y tế đề xuất danh mục vị trí việc làm tại trạm y tế. Ảnh: TP

Số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của trạm y tế được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức thuộc trạm y tế, được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.