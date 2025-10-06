Trạm y tế sắp được 'rót' thêm ngân sách? 06/10/2025 11:50

Cử tri tỉnh Thanh Hoá đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành liên quan, nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho trạm y tế. Trong khi đó, cử tri TP Hà Nội đề nghị xem xét tăng đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, việc phân bổ ngân sách y tế được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và Quyết định 30/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân sách Trung ương bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, trong đó quy định rõ định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình theo từng vùng miền, bảo đảm ưu tiên vùng khó khăn.

Đồng thời, HĐND, UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách địa phương để quyết định phân bổ tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu tiên y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

"Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực cho y tế dự phòng và y tế cơ sở đã được lồng ghép đầu tư tương đối đồng bộ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia", bà Lan nhận định.

Cử tri đề nghị tăng mức chi thường xuyên cho trạm y tế. Ảnh minh hoạ: TT

Cũng theo bà Lan, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho giai đoạn 2026-2030.

Trên tinh thần đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Tài chính, đề xuất điều chỉnh định mức chi năm 2026 theo hướng tăng cao hơn so với định mức hiện hành và kiến nghị bổ sung quy định: Phân bổ cho y tế dự phòng tối thiểu 30%, cho y tế cơ sở (trạm y tế xã, phường) tối thiểu 40% tổng chi ngân sách y tế, tiếp tục ưu tiên các bệnh viện tại vùng khó khăn, cũng như các lĩnh vực phong, lao, tâm thần và những lĩnh vực đặc thù khác.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm bố trí ngân sách địa phương, đồng thời huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để củng cố, phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân ngay tại tuyến cơ sở.

Đối với giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Trong chương trình này, đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, thời gian qua Bộ Y tế đã triển khai nhiều chính sách và chương trình cụ thể nhằm hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã, phường. Bộ đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo y khoa xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa theo hướng tiếp cận năng lực, tăng thời lượng thực hành và lâm sàng, bảo đảm sinh viên y ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu công tác thực tế tại cơ sở. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, Bộ Y tế xây dựng đề án “Nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2025-2030”, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo chuyên ngành từ bệnh viện tuyến trung ương đến tuyến tỉnh, xã/phường; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ chuyên môn theo hướng thường xuyên, hiệu quả.