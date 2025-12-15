Bé trai bỗng méo đầu sau sinh, bác sĩ xác định bị dính khớp sọ phải mổ não 15/12/2025 16:46

Ngày 15-12, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu cắt khớp sọ dưới hỗ trợ nội soi để điều trị bệnh lý dính khớp sọ cho một bệnh nhi nhỏ tuổi.

Bệnh nhi là bé trai gần 4 tháng tuổi, quê miền Trung. Gia đình nhận thấy trẻ có bất thường về hình dạng đầu nên đưa đi khám tầm soát. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé mắc bệnh lý dính khớp dọc giữa, gây biến dạng đầu hình thuyền, kéo dài theo trục trước – sau.

Sau khi đánh giá tình trạng, ThS.BS Nguyễn Ngọc Pi Doanh, BV Nhi đồng 2, đã tư vấn cho gia đình về bệnh lý cũng như các phương pháp điều trị hiện nay.

Bác sĩ BV Nhi đồng 2 phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị dính khớp sọ cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Với trường hợp dính khớp sọ đơn thuần, trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể được phẫu thuật bằng phương pháp ít xâm lấn, cắt khớp sọ dính dưới hỗ trợ nội soi. Trẻ lớn hơn, thường sau 9 tháng tuổi, sẽ được chỉ định phẫu thuật tạo hình toàn bộ vòm sọ.

Theo BS Pi Doanh, trước đây kỹ thuật nội soi cắt khớp sọ chưa được triển khai do trẻ sau mổ cần mang mũ chỉnh hình đầu, trong khi Việt Nam chưa có điều kiện đáp ứng.

Hiện nay, trong nước đã có đơn vị chuyên sâu sản xuất mũ chỉnh hình với công nghệ hiện đại, chi phí thấp hơn nhiều so với điều trị ở nước ngoài, giúp phương pháp xâm lấn tối thiểu trở nên khả thi.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong khoảng 1,5 giờ với hai đường mổ nhỏ khoảng 4 cm. Các BS cắt bỏ hoàn toàn khớp sọ bệnh lý, đồng thời mở rộng vòm sọ hai bên nhằm tạo không gian cho não phát triển và định hình lại hộp sọ về sau.

BS Pi Doanh cho biết phẫu thuật nội soi cắt khớp sọ là xu hướng chung trên thế giới nhờ nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, thời gian mổ và nằm viện ngắn, giảm mất máu, có thể can thiệp ở độ tuổi sớm, mang lại hiệu quả lâu dài về thẩm mỹ và chức năng thần kinh. Tuy nhiên, sau mổ trẻ cần mang mũ chỉnh hình để hỗ trợ quá trình phát triển xương sọ cân đối.

Cũng theo BS Pi Doanh, tình trạng đầu bẹt, đầu méo ở trẻ tại Việt Nam khá phổ biến, không chỉ do dính khớp sọ mà còn liên quan đến tư thế. Nhiều trường hợp chưa được phát hiện sớm, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị từ 4–10 tháng tuổi.

Sau 1 tuổi, hiệu quả điều trị thường giảm rõ rệt. Vì vậy, khi nhận thấy con có bất thường về hình dạng đầu, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám và tầm soát sớm để có hướng can thiệp phù hợp.