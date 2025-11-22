Lũ lớn duy trì trên nhiều sông ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ 22/11/2025 10:04

(PLO)- Lũ lớn vẫn ở mức rất cao trên một số sông thuộc Đắk Lắk và Khánh Hòa, mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ lũ quét – sạt lở đất tăng mạnh ở khu vực sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 1–3 giờ sáng nay, mực nước tại nhiều trạm ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ tiếp tục ở mức báo động cao.

Sông Krông Ana (Giang Sơn – Đắk Lắk): đang vượt báo động 3, duy trì mức lũ đặc biệt lớn.

Sông Dinh (Khánh Hòa): vượt báo động 3 và chưa có dấu hiệu giảm nhanh.

Một số sông thuộc hệ thống sông Ba, sông Đồng Nai tiếp tục dao động theo quá trình điều tiết hồ chứa.

Đêm qua đến sáng sớm 22-11, mưa tiếp tục xuất hiện tại phía Đông Gia Lai – Đắk Lắk – Khánh Hòa, có nơi mưa to.

Trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận 36,4 mm trong 8 giờ (19h 21-11 – 03h 22-11).

Trong ngày và đêm 22-11, mưa tiếp tục ở Phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa. Có mưa vừa – mưa to, cục bộ mưa rất to, với tổng lượng 30–60 mm, có nơi >120 mm.

Ngày và đêm 23-11, khu vực TP Huế; Phía Đông từ TP Đà Nẵng mở rộng đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 30–70 mm, có nơi trên 120–130 mm.

Ngày 24-11, tại TP Huế và phía Đông từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa 20–40 mm, cục bộ >70 mm;

Từ đêm 24-11, mưa lớn giảm dần trên toàn Trung bộ.

Cảnh báo mưa cực lớn theo giờ: có thể xuất hiện điểm mưa >80 mm/3 giờ, nguy cơ gây lũ quét rất cao.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý các khu vực sau có nguy cơ rủi ro cao: Vùng trũng ven sông tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Khu vực hạ lưu sông Ba, hạ lưu sông Srêpôk và lưu vực Đồng Nai.