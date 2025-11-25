Người dân TP.HCM gom yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung 25/11/2025 14:54

(PLO)- Những túi gạo, thùng mì, chăn, mền vẫn đang được học sinh, người dân chuyển đến báo Pháp Luật TP.HCM để chia sẻ với đồng bào miền Trung.

Hưởng ứng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của báo Pháp Luật TP.HCM, những ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã gửi tiền cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào miền Trung.

Thầy cô, phụ huynh, học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, đã quyên góp rất nhiều hàng hoá, thực phẩm nhờ báo sẻ chia với đồng bào.

Những lời nhắn thân thương của học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong sáng 25-11, trường tiếp tục chuyển đến báo 74 thùng mì gói, 3 thùng nước suối, 7 thùng sữa, 35 bao gạo, 1 thùng lương khô, 11 túi quần áo, 100 chiếc mền, 5 áo phao cùng với 2 túi sách vở.

Những món quà được trao tặng gửi gắm tấm lòng, tình cảm của người dân miền Nam đến với đồng bào miền Trung.

Trên những thùng mì, túi quà là những lời nhắn gửi thân thương “Sữa + đường+lương khô - đồng bào miền Trung cố lên”; Minh Hoàng 8/7 - thân gửi miền Trung thân yêu; Khánh Ngân 8/3 - Miền Trung cố lên - yêu quê mình nhiều”...

Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo nhờ báo Pháp Luật TP.HCM chuyển đến học sinh vùng lũ những tập vở trắng. Ảnh: NQ

Dịp này, Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hoà, cũng nhờ báo chuyển đến học sinh vùng lũ những tập vở mới với hy vọng các em nhanh chóng được quay trở lại trường, tiếp tục việc học.

Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Gia sư eTeacher cũng hỗ trợ 2.000 quyển tập và 10 triệu đồng đến đồng bào.

Đoàn viên báo Pháp Luật TP.HCM vận chuyển 2.000 cuốn tập do eTeacher hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh: NQ

Tại trụ sở của báo cũng thường xuyên nhận được những món quà thiết yếu được người dân gửi tặng miền Trung.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ, trong tuần này, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để trao tiền và các phần quà gồm thuốc men, tập vở cùng các nhu yếu phẩm khác.

Hàng hoá, nhu yếu phẩm gửi đến miền Trung chất đầy sảnh của toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Tất cả sẽ được đóng gói cẩn thận và chuyển đến tận tay bà con vào ngày mai. Ảnh: NQ

Báo sẽ hỗ trợ người dân tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 1 tỉ đồng cùng các phần quà, góp phần giúp các gia đình bị thiệt hại nặng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” vẫn đang tiếp tục nhận sự hưởng ứng của bạn đọc, kiều bào và các nhà hảo tâm. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ là cầu nối đến đúng nơi, đúng người, kịp thời và trọn vẹn.