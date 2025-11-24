Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát động toàn ngành hỗ trợ đồng bào miền Trung 24/11/2025 16:45

Ngày 24-11, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã có lời phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai gửi đến cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, học sinh TP.HCM.

Cô trò Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp gom yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh: NQ

Trong những ngày qua, ảnh hưởng của mưa bão, lũ ở khu vực Trung Bộ, nhiều địa phương đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ gây ngập sâu, sạt lở đất, cuốn trôi tài sản; nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống lâm vào tình cảnh khó khăn.

Với tinh thần “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm”, TP.HCM đã phát huy sức mạnh tổng lực, chung tay chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, đội ngũ cán bộ y tế cùng các nhu cầu thiết yếu khác cho người dân Khánh Hoà.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, trong hai đợt vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng vừa qua, ngành GD&ĐT TP.HCM đã nêu cao tinh thần “tương thân tương ái” với sự chung sức, đồng lòng đã gửi tới đồng bào bị thiên tai không chỉ hiện kim mà còn tấm lòng.

“Nay tôi tha thiết kêu gọi toàn thể các cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo, anh chị nhân viên trong toàn ngành cùng các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần cao đẹp ấy, tiếp tục chung tay đóng góp, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiên tai. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, góp phần động viên đồng bào vượt qua những mất mát, đau thương, các em học sinh nhanh chóng đến trường, không gián đoạn thời gian học tập” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Mọi sự mọi sự đóng góp được thực hiện qua hình thức chuyển khoản qua số tài khoản của Sở GD&ĐT TP.HCM: 060335478668 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín.

Thời gian vận động kéo dài đến hết ngày 30-11-2025.

Toàn bộ số tiền vận động sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trực tiếp sở GD&ĐT các địa phương bị thiệt hại do mưa bão.

Cũng trong sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn đã vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào với tinh thần sẻ chia như Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành; Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn.