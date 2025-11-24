Gần 100 y, bác sĩ TP.HCM chi viện y tế cho tỉnh Đắk Lắk 24/11/2025 15:00

(PLO)- Gần 100 y, bác sĩ của các bệnh viện ở TP.HCM chia làm 5 tổ sẽ khẩn trương lên đường chi viện y tế cho tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế đã họp khẩn và quyết định thành lập năm tổ công tác chi viện y tế theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Theo Sở Y tế, các xã Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông là những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

5 tổ công tác được phân công theo địa bàn và giao cho các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM làm tổ trưởng, gồm: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Nhân Dân 115, An Bình, Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Đa khoa Bình Dương.

Các đơn vị tổ trưởng đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu – hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Y, bác sĩ TP.HCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng mưa lũ Khánh Hòa. Ảnh: SYT

Ngoài ra, trong mỗi tổ, Sở Y tế đã tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa của TP, gồm: Chuyên khoa Sản (Từ Dũ, Hùng Vương), Nhi (Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành phố), Da liễu (BV Da Liễu) và Nhiễm (BV Bệnh Nhiệt Đới), cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ.

Sự tham gia đa chuyên khoa nhằm bảo đảm khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai – nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám và chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đáng chú ý, mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình, gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu để trao tận tay người dân – tổng cộng 2.500 túi thuốc được chuẩn bị từ sự đóng góp của các bệnh viện.

Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác, từ phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế đến túi thuốc gia đình do các bệnh viện tự đảm bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành y tế TP.HCM đối với đồng bào vùng lũ.

Theo kế hoạch, 5 tổ chi viện sẽ lên đường làm nhiệm vụ vào ngày mai (25-11), ngay khi tỉnh Đắk Lắk hoàn tất phương án tiếp nhận.