Đắk Lắk yêu cầu các xã báo cáo về dự án Nuôi Em 15/12/2025 19:37

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn báo cáo rõ về dự án Nuôi Em.

Ngày 15-12, một lãnh đạo Sở GD&ĐT, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án Nuôi Em.

Học sinh được hưởng suất ăn do dự án Nuôi Em triển khai ở Đắk Lắk. Ảnh: T.D

Theo lãnh đạo này, trước đây, dự án Nuôi Em do nhóm tình nguyện Niềm tin - Trung tâm tình nguyện quốc gia thực hiện tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Quá trình thực hiện, nhóm tình nguyện trên đã thông qua Phòng GD&ĐT cấp huyện để triển khai.

Sau khi không còn chính quyền cấp huyện, đơn vị thực hiện dự án Nuôi Em đã triển khai trực tiếp tới các trường học.

Để kịp thời rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai dự án Nuôi Em, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường báo cáo tình hình triển khai trong năm học 2025-2026 và các năm học trước (nếu có).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo rõ danh sách, số lượng học sinh, số lượng giáo viên hỗ trợ nấu ăn, số tiền được hỗ trợ (đã nhận và chưa nhận) tính đến ngày 16-12-2025.

Như PLO đã thông tin, thời gian qua dự án Nuôi Em đã triển khai tại một số trường học vùng sâu vùng xa tại Đắk Lắk. Trong đó, Trường Tiểu học Cư M'lan (xã Ea Súp) có hơn 170 học sinh được chương trình Nuôi Em tài trợ tiền ăn từ nhiều năm nay.