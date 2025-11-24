4 học sinh tử vong, gần 2.000 trường bị ảnh hưởng do mưa lũ 24/11/2025 19:17

Ngày 24-11, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời nêu các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp để nhanh chóng ổn định việc dạy và học.

Gần 100 tỉ đồng thiệt hại, 2.000 trường cho học sinh nghỉ học

Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ những ngày qua đã gây tổn thất nặng nề cho ngành giáo dục, trong đó có bốn học sinh tử vong, gồm ba em ở Đắk Lắk và một em ở Lâm Đồng. Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người.

Về cơ sở vật chất, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe, hệ thống cấp thoát nước; cây xanh trong khuôn viên trường bị ngã đổ.

Tổng thiệt hại ước tính tại năm tỉnh gần 98 tỉ đồng, trong đó: Đắk Lắk: 28,9 tỉ đồng; Gia Lai: 22,6 tỉ đồng; Khánh Hòa: 32,5 tỉ đồng; Lâm Đồng: 9,34 tỉ đồng; Quảng Ngãi: 4,2 tỉ đồng.

Do địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực còn ngập nên các địa phương vẫn tiếp tục thống kê bổ sung.

Một khu nhà trong thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) vẫn bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: HẢI NHẬT YÊN

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn. Cụ thể, Quảng Ngãi ghi nhận 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk: 6.340 bộ; Gia Lai: 448.202 quyển sách giáo khoa, 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng: 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập, 550 quyển vở.

Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát, chưa có số liệu cụ thể.

Về hoạt động dạy học, 1.942 trường/điểm trường phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng mưa lũ. Tính đến trưa 24-11-2025, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa.

Tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, hoạt động dạy học cơ bản bình thường trở lại.

Cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh vùng lũ

Trước tình hình thiệt hại lớn, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ trung ương để khắc phục trường lớp, mua sắm thiết bị, sớm đón học sinh trở lại trường.

Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút, bảo đảm an toàn trước khi tổ chức dạy học lại.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở báo cáo nhu cầu từ các địa phương, Bộ GD&ĐT sẽ cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách - thiết bị trường học phối hợp với địa phương rà soát số sách bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa phục vụ học sinh vùng lũ, đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đã phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng. Gia đình có học sinh tử vong nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình.

Bộ cũng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ TP.HCM ủng hộ đội ngũ giáo viên tại năm tỉnh nói trên với số tiền 2 tỉ đồng, hiện đang phối hợp để phân bổ về các Sở.