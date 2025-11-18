Lãnh đạo MTTQ TP.HCM thăm gia đình, tri ân cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cố bác sĩ Phùng Văn Cung 18/11/2025 21:53

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm gia đình, tri ân cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cố bác sĩ Phùng Văn Cung nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Chiều 18-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cuộc gặp nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Ông Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng nhớ kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và khẳng định cuộc đời cách mạng của kiến trúc sư gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là niềm tự hào, là nguồn động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục phấn đấu, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tri ân sự đóng góp của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự đóng góp quý báu của quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, đồng thời mong muốn các thành viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến đối với dân tộc của cố kiến trúc sư.

Ông Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng nhớ bác sĩ Phùng Văn Cung. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng đến thăm gia đình cố bác sĩ Phùng Văn Cung, nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Tại nhà bác sĩ Phùng Văn Cung, ông Nguyễn Phước Lộc đã thắp hương tưởng nhớ bác sĩ, một trí thức cách mạng tiêu biểu, người thầy thuốc, chiến sĩ đã gắn trọn cuộc đời mình với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, củng cố Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng thăm hỏi gia đình bác sĩ Phùng Văn Cung. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và người dân TP.HCM luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần từ những cống hiến to lớn của các bậc tiền bối, trong đó có bác sĩ Phùng Văn Cung.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.