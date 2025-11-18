Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh vận hành 'Cổng Mặt trận số' 24/7 18/11/2025 14:35

(PLO)- Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số bằng việc vận hành “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị suốt 24/7, nâng cao tương tác giữa người dân và cơ quan Mặt trận.

Ngày 18-11, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội quy tụ 348 đại biểu, thể hiện tinh thần hiệp thương dân chủ và đồng thuận cao trong việc quyết định các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương đến chúc mừng, tặng quà Đại hội. Ảnh: HD

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương thống nhất 110 người làm ủy viên chính thức, Ban Thường trực gồm tám người, gồm Chủ tịch và bảy Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024–2029 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Đại hội cũng cử 16 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hiệu quả”, đại hội đề ra 12 chỉ tiêu, hai khâu đột phá và bảy chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá được xác định rõ: Hàng năm, 100% MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phải tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai – 3 giám sát”; Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai ít nhất một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng; huy động nguồn lực xã hội tăng 10% mỗi năm.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 110 người làm ủy viên chính thức. Ảnh: HD

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, đại hội đặt mục tiêu 100% MTTQ cấp tỉnh và cấp xã đưa vào vận hành “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; phấn đấu 80% cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã thực hiện phòng họp không giấy. Đây được xem là giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành và tương tác với người dân trong bối cảnh số hóa bộ máy.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng Đại hội. Ảnh: HD

MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện giảm nghèo bền vững; hướng đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2026–2030.

Đại hội khẳng định quyết tâm củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường vai trò giám sát – phản biện và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.