Nhiều dự án đổi đất lấy hạ tầng ở Đắk Lắk đội vốn, vướng quỹ đất thanh toán 16/05/2026 14:04

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn.

Ngày 15-5, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, tỉnh kiến nghị các giải pháp xử lý tồn tại liên quan các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đội vốn, tăng chi phí giải phóng mặt bằng

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk ban hành kết luận, chỉ ra nhiều vướng mắc đối với một số dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Quang cảnh đìu hiu tại dự án đường Giải Phóng. Ảnh: T.T

Theo kết luận thanh tra, các dự án này thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số tồn tại, hạn chế.

Dự án đường Giải Phóng (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến km5 Quốc lộ 26, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra thiếu sót trong quá trình triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, triển khai từ năm 2018 đến 2021, dài hơn 2 km, sử dụng gần 8 ha đất.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác định dự án phải điều chỉnh tăng hơn 62 tỉ đồng. Riêng việc tính khối lượng, áp dụng đơn giá, định mức với các thủ tục thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư chênh lệch tăng gần 21 tỉ đồng.

Chi phí giải phóng mặt bằng của dự án bằng gần 24 tỉ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư tăng hơn 17 tỉ đồng. Theo Thanh tra tỉnh, dự án hiện chậm tiến độ, chưa thực hiện gia hạn hợp đồng và đang tạm dừng thi công.

Nhiều cống thoát nước nằm phơi nắng mưa suốt thời gian qua tại dự án. Ảnh: T.T

Tương tự, năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 26 - Quốc lộ 14 - Tỉnh lộ 8 theo hình thức hợp đồng BT, thời gian thực hiện 36 tháng. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam thực hiện với tổng vốn hơn 485 tỉ đồng, chiều dài hơn 8,5 km.

Thanh tra tỉnh xác định dự án này lập, thẩm định, phê duyệt dự toán tính sai khối lượng, làm chênh lệch tăng giá trị dự toán hơn 18,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đề nghị rà soát lại hơn 26 tỉ đồng liên quan dự án. Hiện công trình này chưa hoàn thành.

Vướng quỹ đất

Theo kết luận thanh tra, các dự án nêu trên đều vướng cơ chế thanh toán bằng đất cho nhà đầu tư.

Dự án đường Giải Phóng chỉ mới thi công khoảng 27%. Ảnh: T.TR

Tại dự án đường nối Quốc lộ 26 - Quốc lộ 14 - Tỉnh lộ 8, trước đây UBND TP Buôn Ma Thuột đề xuất giao khoảng 7 ha đất tại phường Tân Lợi cho nhà đầu tư. UBND tỉnh Đắk Lắk đã lấy ý kiến hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý để ký cam kết sử dụng quỹ đất thanh toán.

Hiện hợp đồng BT của dự án đã hết hiệu lực nhưng chưa được gia hạn. Nhà đầu tư không có cơ sở giải ngân; công tác giải phóng mặt bằng đình trệ vì không có kinh phí chi trả cho các hộ dân.

Tại dự án đường Giải Phóng, chi phí bồi thường được tính theo bảng giá đất năm 2014. Tuy nhiên, thực tế chi trả theo giá đất năm 2020 khiến tổng chi phí tăng hơn 41 tỉ đồng. Quỹ đất dự kiến thanh toán rộng hơn 19 ha dọc dự án chưa thực hiện được vì vướng nhiều quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh nhiều giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT.

Dự án nối Tỉnh lộ 8-Quốc lộ 26-Quốc lộ 14 tại Đắk Lắk cũng đang dừng thi công. Ảnh: T.TR

Tại dự án đường Quốc lộ 26 - Quốc lộ 14 - Tỉnh lộ 8, Thanh tra tỉnh kiến nghị rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư, xác định lại quỹ đất thanh toán và xử lý chênh lệch hơn 18,4 tỉ đồng. Đối với dự án đường Giải Phóng, phải giảm trừ hơn 13,4 tỉ đồng sai sót, tiếp tục rà soát hơn 42,9 tỉ đồng để điều chỉnh sát thực tế.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sau kết luận thanh tra, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tham mưu phương án xử lý. UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét tháo gỡ đúng quy định, phù hợp thực tiễn.