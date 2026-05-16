Gia Lai tìm phương án tháo gỡ hơn 670 trụ sở dôi dư 16/05/2026 19:00

(PLO)- Sau sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai có 909 trụ sở dôi dư; trong đó có 238 trụ sở đã được bố trí sử dụng, còn 671 vị trí vẫn chờ sắp xếp.

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, báo cáo về tình hình trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập và quá trình xử lý còn nhiều khó khăn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, toàn có 909 trụ sở dôi dư, trong đó 238 trụ sở đã được bố trí sử dụng, còn 671 vị trí vẫn chưa được bố trí.

Tình hình chung hiện nay, khu vực phía Đông tỉnh – nơi có đặt trụ sở chính quyền và nhiều sở, ngành đang thiếu phòng làm việc; trong khi không ít trụ sở tại khu vực phía Tây tỉnh lại bỏ trống, sử dụng không hết công năng.

Trụ sở UBND xã Ia Yeng cũ nay đóng cửa. Ảnh: LK.

Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã tính toán phương án bố trí lực lượng công an, quân đội sử dụng một số trụ sở phù hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí tài sản công.

Đối với những trụ sở dôi dư nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương có đề xuất đưa ra đấu giá để tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đồng thời, dự trữ một số trụ sở phục vụ nhu cầu làm việc sau này. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, việc tìm phương án sử dụng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập là bài toán khó, cần có thời gian và lộ trình phù hợp, bởi "không thể tránh khỏi lãng phí ngay lập tức".

Trước mắt, địa phương sẽ tạm thời giao, thuê lực lượng bảo vệ trông coi các trụ sở xã, sở, ngành dôi dư nhằm tránh xuống cấp, thất thoát tài sản.