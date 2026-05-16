Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 19-5 16/05/2026 14:30

(PLO)- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên phường Phước Long, dịp 19-5.

Sáng 16-5, Đảng ủy phường Phước Long, TP.HCM, tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5; khen thưởng những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Đảng ủy phường Phạm Hoài Minh Tân trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên nhận huy hiệu 70 và 60 năm tuổi đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Đợt 19-5, Đảng bộ phường Phước Long vinh dự có 51 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Gửi lời chúc mừng đến các đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường Phước Long Phạm Hoài Minh Tân, cho biết đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường. Các đảng viên là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng trung thành son sắt với Đảng, nhân dân; là nguồn động viên, giáo dục truyền thống quý báu cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay noi theo” - ông Phạm Hoài Minh Tân chia sẻ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng trân trọng biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với những nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập và phục vụ nhân dân. Phường cũng đề xuất TP tuyên dương một tập thể và một cá nhân tiêu biểu cấp TP.

Các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 55 và 50 năm tuổi đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phước Long, những thành tích đạt được hôm nay là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo lời Bác đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, trở thành động lực tinh thần to lớn thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đang ra sức vượt qua khó khăn, thách thức. Từ đó cùng đoàn kết, cố gắng xây dựng phường Phước Long trở thành đô thị văn minh – hiện đại – nghĩa tình, vì sự bình yên, hạnh phúc của người dân.