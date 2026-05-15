Công bố Ban Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 15/05/2026 15:56

(PLO)- Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Luận giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Ngày 15-5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao quyết định cán bộ tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), công bố việc tổ chức lại mô hình hoạt động của SIHUB và trao các quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc mới.

Theo đó, TP.HCM thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (CISAST) và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) vào Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB).

Việc tổ chức lại nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy hiệu quả nguồn lực và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, trao quyết định cho bà Đặng Thị Luận.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Luận, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM cũ, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM mới.

Đồng thời, SIHUB có bảy Phó Giám đốc gồm bà Lê Thị Bé Ba, bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, bà Lê Thị Tường Vy, ông Vương Đình Thành, ông Võ Ngọc Hải, ông Mai Xuân Giang và ông Cao Phước Lộc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, chúc mừng Ban Giám đốc mới của SIHUB và ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của ba đơn vị trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức lại bộ máy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM khi giao trọng trách mới cho tập thể Ban Giám đốc SIHUB.

Bà Luận cho biết việc tổ chức lại Trung tâm không đơn thuần là sự sáp nhập về mặt tổ chức mà là quá trình tích hợp, cộng hưởng nguồn lực nhằm hình thành một đơn vị có năng lực toàn diện hơn trong các lĩnh vực truyền thông, thông tin, thống kê khoa học công nghệ; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Theo bà Luận, trong bối cảnh mới, SIHUB sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc kết nối các nguồn lực của hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.

Vì vậy, điều quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện để mỗi viên chức, người lao động phát huy năng lực chuyên môn trong mô hình tổ chức mới.