Ông Nguyễn Hữu Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM 04/05/2026 15:48

(PLO)- Ông Nguyễn Hữu Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 4-5, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao Quyết định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho ông Nguyễn Hữu Yên. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM về việc chỉ định bổ sung ông Nguyễn Hữu Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh TP đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt của TP, Sở Khoa học và Công nghệ đang đứng trước yêu cầu rất cao, vừa phải chủ động tham mưu các định hướng chiến lược, vừa tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa vai trò tập thể và trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị ông Nguyễn Hữu Yên nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy vai trò của Phó Bí thư Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng, cùng tập thể lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Yên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.