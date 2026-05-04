Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM 04/05/2026 10:08

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Sáng 4-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND TP.HCM công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì lễ trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh An. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt HĐND TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM Võ Anh Tuấn chúc mừng ông Nguyễn Thanh An được Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND TP.HCM tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Theo ông Tuấn, việc điều động cán bộ từ khối hành chính sang khối cơ quan dân cử nhằm điều hòa nhân sự và đào tạo đội ngũ kế thừa cho thành phố.

Chánh Văn phòng Võ Anh Tuấn mong muốn ông Nguyễn Thanh An sớm hòa nhập môi trường mới, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể thực hiện tốt công tác tham mưu. Qua đó, giúp hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố ngày càng nền nếp, kỷ cương và chuyên nghiệp.

Thường trực HĐND TP.HCM chúc mừng ông Nguyễn Thanh An. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM Nguyễn Thanh An cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan dân cử.

Ông Nguyễn Thanh An sinh năm 1980, quê quán tại TP.HCM. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.